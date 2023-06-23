Birleşmiş Milletler PKK raporunu açıkladı! Çocukları kullandılar!

BM'nin yayınladığı "Yıllık Silahlı Çatışmalarda Çocuklar" raporuna göre, 2022 yılında terör örgütü PKK'nın yanı sıra Suriye'deki SDG ve YPG gibi gruplar, 1200'den fazla çocuğu silah altına alarak kullandı.

Suriye'de yapılan araştırmalara göre, 2 bin 407 çocuğa karşı ağır ihlaller tespit edildi. Bu rapora göre, 1696 çocuk terör örgütü YPG/PKK ve diğer silahlı gruplar tarafından asker olarak ya da farklı amaçlar için istismar edildi.

ÇOCUKLARI KADROLARINA ALDILAR

Raporda, PKK’nın Suriye kolu SDG’nin 637 çocuğu, YPG/PKK ve SDG’ye bağlı yapılanmaların 633 çocuğu silahlı kadrosuna aldığı kaydedildi.

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Raporda görüşlerine yer verilen BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, “Çocukların HPG/PKK tarafından asker olarak kullanılmasından son derece endişeliyim. Onları, çocukları asker olarak ve farklı amaçlar için kullanmayı sonlandırmaya ve saflarındaki tüm çocukları serbest bırakmaya davet ediyorum.” ifadesini kullandı.

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