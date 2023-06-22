Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz.

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Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) il başkanlarının yayımladığı ortak açıklamada, "Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik" ifadelerine yer verildi.

CHP'li il başkanları dün CHP Genel Merkezinde gerçekleştirilen toplantının ardından bugün ortak bir basın açıklaması yayımladı. 81 il başkanının ortak olarak yayımladığı açıklamada Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun da eleştirilebilir olduğuna belirtilerek eleştirilerin yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinden sağlıklı bir sonuç çıkmayacağı ifade edildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

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"Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür"

Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanları yayımladıkları ortak basın açıklamasında değişimin tek kişi ile olmayacağına değinerek şu sözleri söylediler:

"CHP il başkanları olarak seçimi takip eden süreçte her bir ilimizde değerlendirme toplantıları gerçekleştirdik. Seçim sonuçlarını doğru yorumlayabilmek, dersler çıkarabilmek, önümüzdeki sürece daha güçlü girebilmek için konuşmak yerine bizlere oy versin vermesin vatandaşlarımızı dinlemeyi tercih ettik ve devamında 21 Haziran Çarşamba günü genel merkezimizde Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte kapsamlı ve verimli bir toplantı yaptık. Düyun-u Umumiye Kabinesinin memleketi uluslararası tefecilere teslim ettiği bir dönemde, bizler sessizce çalışmalarımızı yürütürken, bir yandan da kamuoyundaki eleştirileri ve talepleri dikkatlice takip ettik. Değişim, albenisi olan sihirli bir sözcüktür. Ancak kalıcı bir değişimi, dönüşümü sağlayacak olan kişilerden ziyade fikirler ve ilkelerdir. Kişi bazlı kurtarıcı söyleminden kaynaklanan, yapısal ve işleyişsel eksikleri içermeyen değişim taleplerinin sağlıklı bir sonuç doğurmayacağı ortadadır.

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"Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmiyoruz"

Yayımlanan ortak açıklamada Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasına yönelik çıkan eleştiriler hakkında açıklamalar yapan İl Başkanları Kılıçdaroğlu'nun yanında olduklarını gösteren cümleler kullandılar.

"Partimizde Genel Başkanımız dahil hiçbirimiz eleştiriden muaf değiliz. Yapıcı, eksiklerimizi gösteren eleştirilerin başımızın üzerinde yeri vardır, kabulümüzdür. Nitekim toplantımızda bizler il başkanı olarak düşüncelerimizi eleştirilerimizi özgürce dile getirdik. Bununla birlikte seçim süreci boyunca hepimizden daha çok çalıştığının bizzat tanığı olduğumuz Genel Başkanımızı itibarsızlaştırmaya yönelik yaklaşımları tasvip etmediğimizin de bilinmesini isteriz. CHP yüz yıllık bir ulu çınardır, genel başkanından il başkanına sorumlu bütün mevkilerdeki yöneticilerini örgütlerinin seçtiği köklü bir partidir."

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"Kişi merkezli değil ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüyeceğiz"

CHP'li İl Başkanları basın açıklamasında kurultay sürecini fiilen başlattıklarını açıklayarak değişimin kişi merkezli olmamasın gerektiğini vurgulardılar.

Biz il başkanları olarak değişimden yana mıyız? Elbette. Değişim konusunda "Örgüt bu konuda ne düşünüyor acaba?" diye soran olmasa da biliyoruz ki, partimizin tarihsel yolculuğunu Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına taşıyacak kadrolar Cumhuriyet Halk Partisinde vardır ve davaları için harekete geçmeye hazırdır. Bu bakış açısıyla, kişi merkezli değil ilke ve program merkezli bir anlayışla yürüteceğimiz kurultay sürecini fiili olarak başlatmış bulunuyoruz. Yerel seçimler öncesi CHP başkanları ve örgütü olarak her aşamada kendimizi sorgulayacak, eksikliklerimizi tamamlayacak, demokratik bir parti tüzüğünü hayata geçirecek ve kurultayımızı da tamamlayarak kurucumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün "Kimsesizlerin kimsesi" diyerek tariflediği Cumhuriyetimizi demokrasiyle taçlandıracağız. Bu sayede daha da güçlenecek, topluma umut olacak ve hep birlikte başaracağız."

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