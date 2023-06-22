Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Son yılların en kötü deniz felaketi olarak kaydedilen tekne trajedisinde can kayıplarının artmasından endişe ediliyor. Şu ana kadar resmi verilere göre 82 kişi hayatını kaybederken, 515 kişi ise hala kayıp durumda bulunuyor.

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Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Mora Yarımadası'nda düzensiz göçmenleri taşıyan bir balıkçı teknesinin 14 Haziran'da batması sonucunda yaşanan facia, Yunanistan'ın göçmenlere yönelik tutumunu tartışmaları yeniden alevlendirdi.

Sorumluluk kabul etmediler

Yunan Sahil Güvenlik yetkilileri, teknenin batmasıyla ilgili sorumluluğun kendilerinde olmadığını iddia etse de, elde edilen veriler ve olaydan kurtulanlar, Atina'nın göçmenlere karşı ihmalkâr davranışlarını bir kez daha ortaya koyuyor.

Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Yüzlerce kayıp var

Yunanistan açıklarında geçtiğimiz hafta batan teknede, resmi verilere göre 82 kişi hayatını kaybederken, kurtulanların sayısı 104 olarak açıklandı. Ancak henüz bulunamayanların sayısı 515 civarında olduğu tahmin ediliyor.

Pakistan hükümetinin paylaştığı bilgilere göre, batan teknede en az 209 Pakistanlı bulunuyordu. Bu sayı, ailelerin Libya'dan Yunanistan'a giden tekneye bindiklerini belirtmelerine dayanmaktadır.

Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

Son yılların en büyük deniz felaketi

Bu olay, bölgedeki son yılların en kötü deniz felaketi olarak değerlendirilmektedir. Farklı ülkelerden yüzlerce kişinin teknede olduğuna inanılmaktadır.

Pakistan henüz kaç vatandaşının teknede bulunduğunu resmi olarak doğrulamamış olsa da, Yunanistan ölenleri tespit etmek için DNA örnekleme çalışmalarına başlamıştır.

Sivil toplum kuruluşu "Alarm Phone" ise teknede yaklaşık 700 kişi olduğunu bildirmiştir.

Son yılların en kötü deniz felaketi: Tekne trajedisinde can kayıpları artıyor

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