Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Türk Fizikçi Furkan Öztürk bilim tarihinde çığır açam bir keşfe imza attı. Bu keşiften sonra Furkan Öztürk ismi gündem oldu. İşte Bilim insanları tarafından takdir toplayan genç Fiziçi Furkan Öztürk kimdir? nereli? kaç yaşında? Sorularının cevabı.

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Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk, lise eğitimini Trabzon'da tamamlarken fizik alanına ilgi duymuş ve bu ilgisi onu bir fizikçi olma yolunda ilerlemeye yönlendirmiştir. Fizikçilerin biyografilerini okuyarak ve olimpiyat düzeyindeki fizik problemlerini çözerek zamanını geçirmiştir. Bu biyografiler ve çalışmaları, Furkan'ın gelecekteki fizikçi hayatı hakkında fikir sahibi olmasını sağlamıştır. Bu nedenle, üniversite sınavına çok iyi hazırlanmış ve Türkiye genelinde 37. olarak Bilkent Üniversitesi'nde fizik okumak için burs kazanmıştır.

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk Bilkent Üniversitesi'ndeki yılları boyunca Furkan, fizik eğitimi için Bilkent'in doğru bir tercih olduğunu belirtmektedir. Özellikle hocası Özgür Bey'in destekleyici tutumu ve danışmanlık görevi önemli bir katkı sağlamıştır. Bilkent'in sağladığı imkanların yanı sıra Furkan'ın kendi merakı ve çabaları da başarısında etkili olmuştur. Furkan, Bilkent'teki yıllarını senfoni orkestrasının konserlerinde, spor salonunda ve kütüphanede geçirmiş ve bu dönemi özlemle anmaktadır.

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk, Bilkent'e başladığı andan itibaren yurtdışında yüksek lisans yapmayı hedeflemiştir. Türkiye'de ilgilendiği shakuton deneysel fizik alanında çalışan kişilerin bulunmadığını fark etmiş ve farklı ekollerden eğitim almanın kendisini daha da geliştireceğine inanmıştır. Bu nedenle yaz stajlarını yurtdışında yaparak farklı ülkelerdeki hocalarla bağlantı kurmuş ve referans mektupları almıştır.

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk Harvard Üniversitesi'nde staj yapma fırsatını elde eden Furkan, bu deneyim ve İsviçre'deki çalışmaları sayesinde Harvard'a başvururken ekstra hazırlığa ihtiyaç duymamıştır. Stajının başarılı geçmesi, Harvard'daki hocanın doktora için aynı grupta çalışmasını önermesini sağlamıştır. Furkan, şu anda gerçekten de aynı grupta yer aldığını vurgulamaktadır. Furkan'ın Bilkent'teki derslerinin başarılı olması, başvuru sürecinde stres yaşamamasına katkıda bulunmuştur.

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk, okul seçiminde önemli olanın okulun kendisi değil, doktora grupları ve hocalar olduğunu hatırlatmaktadır. Bu nedenle, en iyi eğitimi alacağına inandığı için Harvard'ı ve aynı grubu tercih etmiştir. Furkan, gençlere okul adına değil, kendi ilgi alanlarına ve hedeflerine uygun kararlar vermelerini önermektedir.

Furkan Öztürk kimdir? nereli, Furkan Öztürk kaç yaşında?

Furkan Öztürk, Boston'un keşmekeş bir şehir olmadığını, New York kadar yoğun olmadığını ve Washington gibi kasvetli olmadığını ifade etmektedir. Nehir geçen ortasında yer alan Boston'un güzel kütüphanelere ve müzelere sahip, dünyayla bağlantılı, spor gibi birçok şeyin merkezi konumunda olduğunu ve dünyanın en iyi üniversitelerine ev sahipliği yaptığını belirtmektedir.

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