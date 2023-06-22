Otoyolda fırlayan taş kaza yaptırdı! Can kaybı var!

Türk Hava Yolları'nda kaptan pilot olarak görev yapan Saygın Doğan, aracıyla otoyolda seyir halindeyken, karşı yönden geçen bir aracın tahminen fırlattığı taşın otomobilinin üzerine düştüğü bir kaza yaşadı.

Taş, otomobilin ön camını kırarak içeri girdi ve Saygın Doğan'a isabet etti. Kontrolden çıkan araç, savrularak bariyere çarptı.

Bu kaza sonucunda, taşın isabet ettiği Saygın Doğan ne yazık ki hayatını kaybetti. Yanında bulunan kardeşleri Simge ve Sezgi Doğan ise yaralandı.

Yaralı kardeşler, çağrılan sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından Kahramankazan Devlet Hastanesi'ne götürüldü. İki kardeşin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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