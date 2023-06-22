Ukraynalı anne ve kız İslam'ı seçti! Ayşe ve Aliya!

Ukraynalılar arasında İslam'ı seçen kişi sayısı giderek artıyor.

Yunusemre İlçe Müftülüğüne başvurarak Müslüman olmak istediğini dile getiren Natalia adlı Ukrayna vatandaşı ve kızı Yulia için, "İhtida Merasimi" organize edildi.

Merasimde Kur'an-ı Kerim'in okunmasıyla başlayan törende, İlçe Müftüsü M. Nedim Bakır, Natalia ve kızı Yulia'ya İslam diniyle ilgili inanç, ibadet ve ahlak esaslarıyla ilgili temel bilgiler sundu.

YÜCE ALLAH'TAN NİYAZ EDİYORUM

Müftü Bakır şu ifadeleri kullandı:

"Yaklaşık bir buçuk yıl önce Anastasia (Safiye) kardeşimiz, araştırarak ve öğrenerek Müslüman olmaya karar vererek müftülüğümüze başvurmuş ve ihtida işlemini gerçekleştirmiştik. Safiye kardeşimizin arkadaşı olan Natalia ve kızı Yulia’ya İslam dinini anlatması ve Müslüman olmalarını tavsiye etmesi neticesinde bugün Natalia hanım ve kızı Yulia’nın kelime-i şehadet getirmeleri ve yepyeni bir hayata başlamalarına şahitlik ediyoruz. Bundan sonra sizlerin de Safiye hanım gibi örnek olarak nice insanların İslam’a girmesine vesile olmanızı Yüce Allah’tan niyaz ediyorum. Rabbim, iman ve teslimiyetinizi kabul etsin"

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İSLAM DİNİNİ ARAŞTIRDIK

Natalia ve kızı Yulia, "Daha önce Hristiyanlık dinine mensuptuk. 4 yıldır Türkiye’de yaşıyoruz. Safiye arkadaşımıza teşekkür ediyoruz bize çok yardımcı oldu. Biz de İslam dinini araştırdık ve Müslüman olmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

Kelime-i şehadet getirerek Müslüman olan Natalia, "Ayşe", kızı Yulia da “Aliya” ismini aldı. Müftü Bakır, Ayşe'yi ve Aliya’yı tebrik ederek, "İhtida Belgesi" ile birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.

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