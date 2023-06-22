‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 31 ilde "Kukla" adı verilen operasyon gerçekleştirildi.

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‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütlerine yönelik aralarında Erzincan'ın da bulunduğu 31 ilde "Kukla" adı verilen operasyon gerçekleştirildi. Eşzamanlı operasyonlarda Erzincan'da 11 şüpheli yakalandı, 4 şüpheli gözaltına alındı ve çok sayıda silah ele geçirildi.

‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

EGM Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı tarafından organize suç örgütleri ile mücadele çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede toplum üzerinde baskı, cebir, tehdit ve şiddet yöntemlerini kullanarak, kendilerini devletin erklerinden üstün göstermeye çalışan 15 mafya tipi organize suç örgütü ile bu örgütlere silah temini sağlayan 31 suç grubuna yönelik bugün "Kukla" kod adlı eş zamanlı planlı operasyon gerçekleştirildi. Erzincan'daki "Kukla" operasyonunda ise odunluğun içerisinde odunların altlarında silah ve suç aleti ele geçirildi.

‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince de, Üzümlü, Kemah ve merkezde tespit edilen 12 ayrı adreste gerçekleştirilen operasyonlar dahilinde yapılan aramalarda 3 adet ruhsatsız tabanca ile şarjörleri, 5 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 5 adet ruhsatsız av tüfeği, 3 adet kesici-delici alet, 3 adet boş tabanca şarjörü, çok sayıda fişek, yivsiz av tüfeği fişeği ve silah tamirinde kullanılan malzemeler ele geçirildi.

‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

Operasyonlarda yakalanan 11 şüpheliden 4'ü gözaltına alınırken emniyette ki işlemleri sürüyor.

Öte yandan Türkiye genelinde gerçekleştirilen operasyonlar çerçevesinde yapılan aramalarda 354 adet tabanca, 7 adet uzun namlulu silah, 93 adet tüfek, 10 bin 45 adet fişek, 28 adet kesici/delici alet geçirildi. Ayrıca operasyonda çok sayıda silah parçası ve silah yapımında kullanıldığı değerlendirilen malzemeler, 4 adet balistik yelek, çok miktarda sentetik hap, sentetik ecza, esrar, metamfetamin ile çok sayıda çek ve senet ele geçirildi.

‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

‘Kukla’ operasyonunda Organize suç örgütüne baskın yapıldı!

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