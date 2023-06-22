Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun transfer süreci hakkında resmi açıklama yaptı. Bosnalı yıldız İstanbul'a gelecek.

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Fenerbahçe dünya yıldızını İstanbul'a getiriyor. Edin Dzeko Fenerbahçe'de!

Fenerbahçe, Edin Dzeko'nun transfer süreci hakkında bir açıklama yaptı.

Kulüp, dünyaca ünlü golcü Edin Dzeko'nun İstanbul'a geleceğini ve sağlık kontrollerinin tamamlanacağını duyurdu. Transfer görüşmeleri de bu süreçte gerçekleştirilecek.

Fenerbahçe'nin resmi açıklaması şu şekilde:

Futbolcu Edin Dzeko, sağlık kontrollerini tamamlamak ve transfer görüşmelerini yürütmek için İstanbul'a gelecektir. Bu bilgiyi kamuoyuna duyururuz."

Fenerbahçe, 37 yaşındaki Dzeko'ya Inter'de son olarak elde ettiği yıllık 4.5 milyon Euro net maaşın yanı sıra 2 milyon Euro imza parası teklif ett.

Bosnalı golcü, Ryan Kent'in ardından Fenerbahçe'nin bu sezonki ikinci transferi olacak.

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