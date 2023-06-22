Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak Gözler Merkez Bankası'nda!

Merkez Bankası bugün faiz kararını açıklayacak. Para Politikası Kurulu Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını gerçekleştirecek.

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Merkez Bankası faiz kararı bugün açıklanacak Gözler Merkez Bankası'nda!

Piyasalar, Merkez Bankası'nın bugün açıklayacağı faiz kararına odaklandı. Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından belirlenecek olan ilk faiz oranı, büyük bir merakla bekleniyor. Geçen ay faiz oranında değişiklik yapılmamış ve politika faizi yüzde 8,5 seviyesinde sabit tutulmuştu. Ancak, bugünkü faiz kararı öncesinde yapılan anketler ve uluslararası kuruluşların tahminleri, faiz oranında bir artışa işaret ediyor.

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Dünya'nın beklentisi

TCMB Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre, TCMB'nin politika faizine ilişkin cari ay sonuna yönelik beklentiler yüzde 17,56 olarak belirlendi. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının 1.075 baz puan artırılarak yüzde 19,25'e çekileceğini tahmin ettiler. Reuters anketine göre ise politika faizinin 11,5 puan artışla yüzde 8,5'ten yüzde 20'ye yükseltileceği öngörüldü. Bloomberg HT Araştırma Birimi'nin anketine katılan kurumların medyan beklentisi yüzde 25 seviyesindeyken, JP Morgan ve Bank of America ise yüzde 25'e çıkarılmasını öngördü. ABD bankası Goldman Sachs ise faizin 31,5 puan artırılarak yüzde 40'a çıkartılacağı tahmininde bulundu.

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Uluslararası basın artış bekliyor

Bu faiz kararı öncesinde, Hazine ve Maliye Bakanlığı'na bakan yardımcıları atandı ve Türk bürokrasisinde deneyimli isimlerin Bakan Mehmet Şimşek'e raporlar sunacağı belirtildi. Uluslararası basın da faiz oranının ne kadar artırılacağını yakından takip ediyor ve tahminlerini paylaşıyor. Financial Times, Morgan Stanley'in yüzde 20, Goldman Sachs'ın ise yüzde 40'lık bir artış beklediğini aktardı. Reuters ise Merkez Bankası'nın faiz oranını sert bir biçimde artıracağını duyurdu.

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Bugün açıklanacak faiz kararıyla birlikte, Merkez Bankası'nın para politikası duruşu ve enflasyon gelişmelerine ilişkin mesajlar da dikkatle izlenecek. Piyasaların gözü kulağı bu önemli kararda olacak.

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