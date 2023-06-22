Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Sarı ve turuncu alarm verdi!

Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu, Orta ve Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi ile Karabük, Çankırı, Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

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Meteoroloji'den çok sayıda bölge için uyarı: Sarı ve turuncu alarm verdi!

Hava Sıcaklığı:

Sıcaklıkların Batı kesimlerde 1-3 derece artarak, Ege, Marmara ve Akdeniz'de mevsim normallerinin biraz üzerinde, iç kesimlerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde ise mevsim normallerinin 1-3 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgar:

Genellikle kuzeyli yönlerden, yurdun doğu kesimlerde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında yer yer kuvvetli esmesi bekleniyor.

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Kuvvetli Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı:

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli (21-50 kg/m2); Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, heyelan, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Marmara

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 31°C

Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

KOCAELİ °C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

TEKİRDAĞ °C, 27°C

Parçalı ve az bulutlu

Ege

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 24°C

Az bulutlu ve açık

DENİZLİ °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

İZMİR °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 30°C

Az bulutlu ve açık

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C

Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

ISPARTA °C, 25°C

Az bulutlu ve açık

MERSİN °C, 31°C

Az bulutlu ve açık

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İç Anadolu

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Çankırı, Yozgat, Kayseri ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 25°C

Parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 23°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinde yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

Batı Karadeniz

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra Karabük çevreleri ile Kastamonu'nun güney ilçelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 25°C

Parçalı bulutlu

KASTAMONU °C, 24°C

Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ilçeleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SİNOP °C, 26°C

Parçalı bulutlu

ZONGULDAK °C, 24°C

Parçalı bulutlu

Orta Ve Doğu Karadeniz

Çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Artvin çevrelerinde yerel kuvvetli; Ordu, Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

RİZE °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

SAMSUN °C, 26°C

Çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

TOKAT °C, 23°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; çok kuvvetli ve şiddetli olması bekleniyor.

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Doğu Anadolu

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu ile Bingöl, Muş ve Van çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı ve Iğdır çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AĞRI °C, 24°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; öğleden sonra yerel kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 27°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 25°C

Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Güneydoğu Anadolu

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 32°C

Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık

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