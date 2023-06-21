Türkiye genelinde uyuşturucu tacirlerine eş zamanlı operasyonlar düzenlendi çok sayıda gözaltı var!

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı'nın koordinasyonunda, Türkiye genelinde "Yüzüncü Yıl Operasyonu" adı altında sokak satıcılarına yönelik büyük bir operasyon gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında 1025 hedef belirlendi ve bu hedeflere yönelik operasyonlar düzenlendi. Toplamda 1878 ekip, 6 bin 150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı.

Bin'e yakın gözaltı var

Operasyon sonucunda 952 şüpheli yakalanırken, çok sayıda çeşitli uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu sosyal medya üzerinden duyurarak, uyuşturucu satıcılarıyla mücadelede kararlılıkla devam edeceklerini belirtti ve özellikle gençlerin geleceğini tehdit eden bu suçlara karşı mücadelelerinin süreceğini vurguladı.

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Yüz binlerce lira ele geçirildi

Operasyon kapsamında gerçekleştirilen adres aramalarında ise 11 kilo 931 gram esrar, 12 kilo 18 gram eroin, 40 gram kokain, 24 kilo 313 gram bonzai, 5 kilo 901 gram metamfetamin, 11 bin 857 kenevir bitkisi, çok miktarda ecstasy, captagon ve sentetik ecza ele geçirildi. Ayrıca, 62 adet tabanca, 31 adet tüfek, 43 adet hassas terazi ve 211 bin 154 lira para da operasyon neticesinde ele geçirildi.

Bu operasyon, Türkiye'nin uyuşturucuyla mücadeledeki kararlılığını ve güvenlik güçlerinin yoğun çabalarını gösteren önemli bir adımdır. Uyuşturucuyla mücadeledeki bu tür operasyonların devam edeceği ve suçluların adalet önüne çıkarılacağı vurgulanmaktadır.

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu

Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde "Yüzüncü Yıl Operasyonu" gerçekleştirildi. Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile büyük operasyonu şu sözlerle vatandaşlarla paylaştı:

"ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından YÜZÜNCÜ YIL OPERASYONU gerçekleşti 1.025 hedefe yönelik düzenlenen operasyonlarda; 1.878 ekip, 6.150 personel, 1 helikopter, 14 hava aracı ve 116 narkotik dedektör köpeği görev aldı. 952 şüpheli yakalandı. Ayrıca çok sayıda muhtelif uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Narkotik Ekiplerimizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum Başta gençlerimiz olmak üzere geleceğimizi tehdit eden UYUŞTURUCU SATICILARIYLA MÜCADELEMİZE KARARLILIKLA DEVAM EDECEĞİZ"

ZEHİR TACİRLERİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ❗️



Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığımız koordinesinde, sokak satıcılarına yönelik Türkiye genelinde İl Emniyet Müdürlüklerimiz tarafından YÜZÜNCÜ YIL OPERASYONU gerçekleşti??



1.025 hedefe yönelik düzenlenen… pic.twitter.com/ajrsmTPOnk — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) June 21, 2023

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