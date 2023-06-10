Edirne'de uyuşturucu tacirlerine büyük darbe! Tam 47 şüpheli gözaltında!

Valilik tarafından yapılan açıklamaya göre, ildeki güvenlik birimleri uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına devam ediyor. Son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda, 340 kilogram 711 gram esrar, 57 kilogram 608 gram kokain, 64 kilogram 7 gram ecstasy, 223,5 gram metamfetamin, 219,7 gram skunk, 8,78 gram eroin, 59 adet sentetik ecza ve 2 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.
Operasyonlar kapsamında toplamda 47 şüpheli gözaltına alındı.
MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!
Türkiye'de bir ilk! "Yeni akciğer, ilk nefes"
Türk gemisinde kaçak krizi, müdahale edildi!
Tarih belli oldu! Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplanıyor!
İsveç tarihinde bir ilk! PKK'lı yargılanacak!