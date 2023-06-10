MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Elmadağ ilçesinde bulunan MKE'ye ait Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana geldi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB) 5 işçinin şehit olduğunu açıkladı.

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MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Günün erken saatlerinde fabrikada çıkan yangının ardından bir patlama meydana geldi.

Patlamada yaralılar olduğu bildirildi.

Yaralılar ambülansla çevre hastanelere sevk edildi, bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Petrol İş Sendikası Başkanı Haluk Coşar, 5 kişinin enkaz altında olduğunu söyledi.

Fabrika çalışanlarının aileleri, fabrika önünde bir araya geldi.

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Patlamanın sebebiyle ilgili olarak soruşturma başlatıldı.

5 İŞÇİ ŞEHİT OLDU!

Elmadağ ilçesinde bulunan Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE) Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda gerçekleşen bir patlama sonucunda, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, 5 işçi şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada patlamaya ilişkin şunlar kaydedildi: "Ankara’nın Elmadağ ilçesindeki MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda bir patlama meydana gelmiştir. Patlama neticesinde 5 işçimiz şehit olmuştur. Olay ile ilgili adli ve idari soruşturma başlatılmıştır."

İLK İZLENİME GÖRE KİMYASAL TEPKİME KAYNAKLI

Ankara Valisi Vasip Şahin, olay yerinde yaptığı açıklamada, "Patlama ilk izlenime göre kimyasal tepkimeden kaynaklı. Çalışanlarının tamamına ulaşıldı. İncelemeler devam ediyor. Yaralı bulunmuyor." dedi.

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