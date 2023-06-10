Mucize! Düşen uçaktaki çocuklar tam 40 gün sonra bulundu

Kolombiya'da inanılmaz bir olay yaşandı. 1 Mayıs'ta kaybolan ve 17 Mayıs'ta enkazı bulunan uçakta 4 çoçuk sağ olarak bulundu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, Twitter'daki hesabında sevinçle dolu bir paylaşım yaparak, "Tüm ülke için büyük bir mutluluk! 40 gün önce Kolombiya ormanlarında kaybolan 4 çocuk sağ olarak bulundu" şeklinde ifade etti.

Uzun süredir kayıp çocukların bulunması için yoğun bir arama çalışması yürüten ordu, bu haberi "bir mucize" olarak duyurdu.

Açıklamada, 4 kardeşin Caqueta yönetim belgesine bağlı ormanlık alanda bulunduğu, "Mucize, Mucize, Mucize" ifadesiyle duyruldu.

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SIVI KAYBI VE BÖCEK ISIRIĞI

Askeri personel tarafından bulunan çocukların sağlık durumlarıyla ilgili olarak ise "sıvı kaybı" ve "böcek ısırıklarından kaynaklanan sorunlar" olduğu bildirildi.

Yetkililer, 18 Mayıs'ta yaptıkları açıklamada çocukların sağ olarak bulunduğunu belirtmişler, ancak çocukların akıbeti henüz doğrulanamamıştı.

Paylaşılan bilgilere göre, kurtulanlar arasında 11 aylık bir bebek var.

Kolombiya'nın güneyindeki ormanlık alanda 17 Mayıs'ta bulunan küçük uçaktaki diğer 4 kişinin ise cesetlerine ulaşılmıştı.

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San Jose kenti, Guaviare yönetim bölgesine bağlı ve düşen uçağın HK 2803 numaralı olduğu ifade edildi.

Yerel medya kaynaklarına göre, kardeşler arasındaki en büyük olan kişi, diğer kardeşlerini hayatta tutabilmek için ormanda geçici bir sığınak kurdu.

HAVADAN MALZEME ATTILAR

Arama kurtarma ekipleri, çocukların hayatta kalabilmek için yedikleri meyve artıkları ve bitkilerden yapılan sığınakları keşfetmişti ve çocukların kullanabileceği yardım malzemeleri havadan bölgeye attılar.

Uçak kazası sonrasında kaybolan çocuklar için dualar edilmiş ve mumlar yakıldı.

Kaybolan çocukların bulunması için ordu büyük bir çaba sarf etti.

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