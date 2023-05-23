Tavuk dönerin içerisinden uyuşturucu çıktı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından üst araması yapılan iki kişinin yanında bulunan tavuk dönerin içerisinden 'metamfetamin' isimli uyuşturucu madde ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan şahıslar tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu'ya uyuşturucu getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan İ.A ve B.A isimli şüphelilerin üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanlarında bulunan tavuk dönerin içerisine 43,77 gram metamfetamin sakladığı görüldü.

Haberin Devamı

Olayla ilgili İ.A ve B.A gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, iki şahsın piyasaya sürmek için Kastamonu'ya uyuşturucu madde getireceği tespit edildi. Ekipler tarafından takibe alınan B.A. ve İ.A. isimli şahısların üzerinde arama yapıldı. Şahısların yanında bulunan tavuk dönerin içerisine gizlenmiş 43,77 gram metamfetamin ele geçirildi.

Haberin Devamı

Olayla ilgili B.A. ve İ.A. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şahıs tutuklandı.