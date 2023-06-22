Mehmet Şimşek ve Cevdet yılmaz yeni ekonomik anlaşmalar için BAE'de

Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek, BAE'de çalışma ziyareti için bulunuyorlar. BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecekler.

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Mehmet Şimşek ve Cevdet yılmaz yeni ekonomik anlaşmalar için BAE'de

Türkiye'de yeni dönemde, AK Parti'nin ekonomi kurmayları Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi kadrosu göreve başladı. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanırken, dünya ekonomisinde tanınan bir isim olan Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevine başladı.

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Ekonomi kadrosu BAE'de

Yeni ekonomi kadrosu, sorunların çözümü için hemen çalışmalara başladı. İlk yurt dışı ziyaretlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştiren Şimşek ve Yılmaz, Abu Dabi'de BAE Adalet Bakanı Abdullah Sultan bin Awad El Nuaimi tarafından karşılandı.

BAE ziyaretleri kapsamında, Yılmaz ve Şimşek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecekler. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanları değerlendirilecek ve mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesi yanı sıra yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

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5 yılda 25 milyar dolar

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. İki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatlarının artacağına dikkat çekti. Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Yeni ekonomi kadrosu, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümü ve ülkenin ekonomik kalkınması için kararlılıkla çalışmalarına devam edecek.

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