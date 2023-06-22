Mehmet Şimşek ve Cevdet yılmaz yeni ekonomik anlaşmalar için BAE'de

Türkiye'de yeni dönemde, AK Parti'nin ekonomi kurmayları Cevdet Yılmaz ve Mehmet Şimşek liderliğindeki yeni ekonomi kadrosu göreve başladı. Cevdet Yılmaz, Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanırken, dünya ekonomisinde tanınan bir isim olan Mehmet Şimşek ise Hazine ve Maliye Bakanı olarak görevine başladı.

Ekonomi kadrosu BAE'de

Yeni ekonomi kadrosu, sorunların çözümü için hemen çalışmalara başladı. İlk yurt dışı ziyaretlerini Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gerçekleştiren Şimşek ve Yılmaz, Abu Dabi'de BAE Adalet Bakanı Abdullah Sultan bin Awad El Nuaimi tarafından karşılandı.

Haberin Devamı

BAE ziyaretleri kapsamında, Yılmaz ve Şimşek, BAE Devlet Başkanı Şeyh Muhammed Bin Zayed Al Nahyan ile bir araya gelecekler. Görüşmede, iki ülke arasındaki ekonomik işbirliği imkanları değerlendirilecek ve mevcut anlaşmaların gözden geçirilmesi yanı sıra yeni anlaşmaların imzalanması bekleniyor.

5 yılda 25 milyar dolar

BAE Ekonomi Bakanı Abdullah bin Tavk el-Merri, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkilerin yeni bir aşamaya girdiğini belirtti. İki ülke arasında imzalanan Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile ticaret, ekonomi ve yatırım fırsatlarının artacağına dikkat çekti. Türkiye ile BAE arasındaki ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor.

Haberin Devamı

Yeni ekonomi kadrosu, Türkiye'nin ekonomik sorunlarının çözümü ve ülkenin ekonomik kalkınması için kararlılıkla çalışmalarına devam edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni ekonomi adımlarını açıkladı

Beştepe'deki Ekonomik Koordinasyon Kurulu Toplantısı bitti! Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz!

Kabine sonrası ekonomi zirvesi! "Yaptıklarımızla konuşulmak istiyoruz!"

Ekonomi Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor! Toplantıda sürpriz bir isim de yer alacak!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!

Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!

Türkiye, Yeni ekonomi yönetimiyle büyüme ve istikrar hedefliyor: Reformlar ve yatırımlarla ekonomik gelişimi güçlendirme kararlılığı gösteriyor