Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Merkez Bankası'nın başına Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, Türkiye ekonomisi hakkında değerlendirmelerde bulundu.

YAYINLAMA
Google News
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!

Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde değişiklikler yaşanması ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yapması gerekenlere ilişkin küçük notlar paylaştı.

Fitch, "Türkiye’de politika faizinin lira ve rezervler üzerinde baskının azaltılması ve enflasyon ile mücadelede politika yapıcılar için yeniden araç haline gelmesini bekliyoruz” şeklinde yorumda bulundu.

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!

Fitch'in değerlendirmesi şu şekilde:

  1. Türkiye'nin ekonomi politikasında öngörülen değişimin değerlendirilmesi zaman alacaktır.
  2. Türkiye'de politika faizinin politika yapıcılar için tekrar bir araç haline gelmesini bekliyoruz.
  3. Türkiye'de politika faizinin lira ve rezervler üzerindeki baskının azaltılması ve enflasyonla mücadelede politika yapıcılar için tekrar bir araç haline gelmesini bekliyoruz.
  4. Güçsüz lira, enflasyonu düşürmek ve dolarizasyondan uzaklaşmak için kurdan ayrılma beklentilerini güçlendirebilir.

Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!

Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söylediÜnlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi

Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?

AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!

THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez koruduTHY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu

İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildiİstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi

Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları
Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları
Sahibinden.com Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak
Sahibinden.com Rekabet Kurulu’nda sözlü savunma yapacak
13 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları, işte gram ve çeyrek altın fiyatı
13 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları, işte gram ve çeyrek altın fiyatı
Son Haberler
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Tekstil atölyesinde korku dolu anlar kameralara yansıdı!
Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı!
Forbes Türkiye'nin en zengin 10 ismini açıkladı!
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
Mehmet Aslantuğ Arzum Onan çiftinin neden boşandıkları ortaya çıktı
Heyelan felaketinin yaşandığı bölge dron ile görüntülendi, felaket gün yüzüne çıktı!
Heyelan felaketinin yaşandığı bölge dron ile görüntülendi, felaket gün yüzüne çıktı!
Borsa İstanbul'da Şimşek etkisi! Rekor kırdı!
Borsa İstanbul'da Şimşek etkisi! Rekor kırdı!
12 Haziran çeyrek altın ne kadar, kaç TL?, gram altın ne kadar, kaç TL?
12 Haziran çeyrek altın ne kadar, kaç TL?, gram altın ne kadar, kaç TL?
Çok Okunanlar
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Altın fiyatları imitasyona ilgiyi artırdı
Altın fiyatları imitasyona ilgiyi artırdı
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Bakan Şimşek, banka müdürleriyle görüşecek!
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
AK Parti seçmenine hakaretler yağdıran Yunus Günçe'ye Kocaeli Belediyesi'nden cevap geldi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor