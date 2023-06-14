Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!

Seçimlerin ardından ekonomi yönetiminde değişiklikler yaşanması ve aynı zamanda Merkez Bankası Başkanı olarak Hafize Gaye Erkan'ın atanmasının ardından, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin önümüzdeki dönemde yapması gerekenlere ilişkin küçük notlar paylaştı.

Fitch, "Türkiye’de politika faizinin lira ve rezervler üzerinde baskının azaltılması ve enflasyon ile mücadelede politika yapıcılar için yeniden araç haline gelmesini bekliyoruz” şeklinde yorumda bulundu.

Fitch'in değerlendirmesi şu şekilde:

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Türkiye'nin ekonomi politikasında öngörülen değişimin değerlendirilmesi zaman alacaktır. Türkiye'de politika faizinin politika yapıcılar için tekrar bir araç haline gelmesini bekliyoruz. Türkiye'de politika faizinin lira ve rezervler üzerindeki baskının azaltılması ve enflasyonla mücadelede politika yapıcılar için tekrar bir araç haline gelmesini bekliyoruz. Güçsüz lira, enflasyonu düşürmek ve dolarizasyondan uzaklaşmak için kurdan ayrılma beklentilerini güçlendirebilir.

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