İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık suçlarının önlenmesi ve şüphelilerin yakalanması amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan operasyonlarda, yurt dışından kaçak olarak getirildiği belirlenen botoks ilacı ve botoks sulandırma solüsyonu tespit edildi. Bu doğrultuda, teknik ve fiziki takip başlatılarak şüphelilerin yakalanması sağlandı.

Bakırköy'de gerçekleştirilen operasyonda, belirlenen adreste 2 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, yaklaşık değeri 4 milyon 500 bin lira olan 2 bin 44 dolgu botoks ilacı ve 893 botoks sulandırma solüsyonu ele geçirildi.

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Şüpheliler, emniyet işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldılar.

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