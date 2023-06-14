Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!

Trump, Miami'deki mahkemeye çıktıktan sonra New Jersey'de destekçileriyle buluşarak, kendisine ait gizli belgeleri sakladığına dair suçlamalara ilişkin olarak açıklama yaptı.

2024'te gerçekleşecek olan ABD başkanlık seçimlerinde tekrar seçilmesi durumunda, Biden'a yönelik suçlamaların peşini bırakmayacağını vurgulayan Trump, "ABD tarihinin en yozlaşmış başkanı Biden ve ailesi için özel bir savcı atayacağım." şeklinde konuştu.

DERİN DEVLETİ YOK EDECEĞİM

Trump, ayrıca konuşmasında, ülkenin seçim ve sınır politikalarını zayıflattığını iddia ettiği kişilere de hesap soracağını belirterek, "Tek seçenek yeniden seçilmek, başka bir seçeneğimiz yok. Derin devleti tamamen yok edeceğim" şeklinde konuştu.

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Eski Başkan Trump, kendisi hakkındaki soruşturmaları "ülke tarihinin en iğrenç ve en kötü tacizi" olarak nitelendirdi ve bu suçlamaların "siyasi motivasyonlu" olduğunu iddia etti.

Trump, hakkındaki suçlamaların asıl amaçlarının "Biden ailesiyle ilgili rüşvet iddialarını" gizlemek olduğunu savunarak, "Casusluk ve gerçek suçlarla ilgilenmek yerine dikkatleri başka yöne çekmek istiyorlar. Beni suçlayalım da 5 milyon dolarlık rüşvetten bahsetmesinler" şeklinde değerlendirme yaptı.

Donald Trump, kendisiyle ilgili soruşturmayı yürüten özel yetkili uzman olan eski Başsavcı Jack Smith'e ise "haydut" ve "dengesiz" şeklinde hitap etti.

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HAKİM KARŞISINA İKİNCİ KEZ ÇIKAN İLK BAŞKAN

Trump, Nisan ayında New York'ta eyalet düzeyindeki suçlamalarla ilk kez hakim karşısına çıkarken, dün ise federal düzeydeki suçlamalar nedeniyle "hakim karşısına ikinci kez çıkan ilk eski başkan" olarak tarihe geçti.

49 sayfalık iddianamede Trump, Beyaz Saray görevinden ayrılırken gizli belgeleri yanında götürmek ve bu eylemiyle federal incelemeleri engellemekle suçlanmıştı.

Trump, devlete ait gizli belgeleri sakladığı suçlamaları "saçma ve asılsız" olarak nitelendirmiş ve "Hile yapıyorlar. Sahtekarlar, yolsuzlar. Bu suçlular ödüllendirilemez, yenilmeleri gerekiyor" ifadesini kullanmıştı.

GİZLİ BELGELER OLAYI

Donald Trump'ın Florida'daki evi, 8 Ağustos 2022 tarihinde "gizli belgeler" soruşturması kapsamında FBI ajanları tarafından aranmıştı.

Trump, baskını ve devam eden soruşturmaları "siyasi" olarak nitelendirmiş ve özellikle Mar-a-Lago'dan alınan belgelerin "bağımsız bir hakem veya özel bir hakim" tarafından incelenmesini talep etmişti.

"Gizli belgeler" ve "6 Ocak Kongre baskını" soruşturmalarıyla ilgili olarak, özel yetkili uzman olarak atanan eski Başsavcı Jack Smith başkanlık etmektedir.

Donald Trump, 4 Nisan tarihinde, 2016 başkanlık seçimleri sırasında bir kadına "sus payı" ödediği iddialarıyla ilgili olarak Manhattan Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkmış ve suçlamaları reddetmişti.

Trump, cezai suçlama ile hakim karşısına çıkan ilk eski ABD Başkanı olarak tarihe geçmiştir.

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