Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı

AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu, Schengen vizelerinin dijitalleşmesi konusundaki yeni yasa tasarısı üzerinde anlaşmaya vardı.

YAYINLAMA
Google News
Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı

Pasaportlara yapıştırılan vizelerin dijitalleşmesiyle birlikte yeni bir yasa yürürlüğe girecek. Vizeler, artık internet üzerinden ulaşılabilen 2 boyutlu barkodlar şeklinde sunulacak ve mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusunda bulunan kişiler, çeşitli dillerde vize taleplerini internet üzerinden yapabilecek.

Yeni sistemle birlikte başvurular tek bir internet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Gerekli belgeler, bu platforma yüklenirken vize ücretleri de buradan ödenebilecek.

Çoklu ülke ziyareti yapmak isteyen başvuru sahipleri, hangi ülkenin başvuruyu aldığı konusunda bilgilendirilecekler. Bu yeni sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veritabanlarıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı

Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk defa vize başvurusunda bulunanlar, biyometrik verileri güncel olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziksel olarak gitmek zorunda kalacak.

Schengen vizesinin dijitalleşmesi sayesinde maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. Aynı zamanda AB, bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak ve yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

Zabıta harekete geçti! İnsanlara duygu sömürüsü yaparak para topladılarZabıta harekete geçti! İnsanlara duygu sömürüsü yaparak para topladılar

Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladıMilli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı

Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli, ne zaman şehit oldu?Fethi Sekin kimdir, nasıl şehit oldu? Fethi Sekin nereli, ne zaman şehit oldu?

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!

Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!Şimşek kolları sıvadı! Ekonomide yeni yol haritası çiziliyor!

Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdiMeral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi

Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemiKabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatlarıGram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Putin'den ürkütücü açıklama : 'Ukrayna’nın savunma sanayisi yakında tamamıyla tarihe karışacak'
Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor
Suriye'nin kuzeyinde ABD uçağı düştü! İncelemeler sürüyor
Rusya, Zelenskiy’inin memleketi Kryvyi Rih kentine füze yağdırdı!
Rusya, Zelenskiy’inin memleketi Kryvyi Rih kentine füze yağdırdı!
Son Haberler
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Eski Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu
Eski Yunan Dışişleri Bakanı Dendias Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında konuştu
Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi
Mayon Yanardağı yine harekete geçti! Çevresinde 13 bin kişi tahliye edildi
Çok Okunanlar
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
İtalya da camileri konu alan yeni kanun teklifi Müslüman topluluk tarafından büyük tepki çekti
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
ABD Senatosu'ndaki Demokratların lideri Chuck Schumer, Türkiye'ye sert sözler söyledi
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi