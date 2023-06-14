Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! Yeni yasa tasarısında uzlaşıldı

Pasaportlara yapıştırılan vizelerin dijitalleşmesiyle birlikte yeni bir yasa yürürlüğe girecek. Vizeler, artık internet üzerinden ulaşılabilen 2 boyutlu barkodlar şeklinde sunulacak ve mobil cihazlara indirilebilecek. Vize başvurusunda bulunan kişiler, çeşitli dillerde vize taleplerini internet üzerinden yapabilecek.

Yeni sistemle birlikte başvurular tek bir internet platformu üzerinden gerçekleştirilecek. Gerekli belgeler, bu platforma yüklenirken vize ücretleri de buradan ödenebilecek.

Çoklu ülke ziyareti yapmak isteyen başvuru sahipleri, hangi ülkenin başvuruyu aldığı konusunda bilgilendirilecekler. Bu yeni sistem, AB ülkelerinin sınır yönetim sistemleri ve veritabanlarıyla uyumlu çalışacak şekilde tasarlandı.

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Schengen ülkelerinin konsolosluklarına sadece ilk defa vize başvurusunda bulunanlar, biyometrik verileri güncel olmayanlar ve yeni pasaport alanlar fiziksel olarak gitmek zorunda kalacak.

Schengen vizesinin dijitalleşmesi sayesinde maliyetlerin düşmesi, vize başvurularının hızlanması ve kolaylaşması hedefleniyor. Aynı zamanda AB, bu sayede Schengen bölgesinin güvenliğini artırmayı amaçlıyor.

Yasa tasarısı, AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosu tarafından resmi olarak onaylandıktan sonra AB'nin resmi gazetesinde yayımlanacak ve yayımlandıktan 20 gün sonra yürürlüğe girecek.

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