Zabıta harekete geçti! İnsanlara duygu sömürüsü yaparak para topladılar

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri özel bireylerin adını kullanarak duygu sömürüsü yapan 3 kişiyi dikkati sayesinde yakalayarak cezai işlem uyguladı.

İNSANLARIN DUYGULARINI SÖMÜREREK HAKSIZ KAZANÇ SAĞLADILAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri şehrin en işlek yerlerinden biri olan Cumhuriyet Bulvarında 7/24 denetim gerçekleştiriyor. Kamu düzeni ve vatandaşların huzuru için yapılan denetimlerde duygu sömürüsü yaparak vatandaşlardan para toplayan şahıslara geçit verilmiyor. Cumhuriyet Bulvarı'nda görev yapan Zabıta ekipleri tarafından tespit edilen 3 kişinin engellilere yardım amaçlı dergi sattıklarını öne sürerek vatandaşlardan para topladıklarını belirlendi. Engelli vatandaşlar adına satış yaptıklarını öne süren 3 kişiye idare yaptırım cezası ve her birine 617 lira ceza uygulandı. Zabıta ekipleri, bu tür para şahıslara para verilmemesi konusunda vatandaşları uyardı.

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