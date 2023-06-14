AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.

Türkiye tarihi seçimleri geri bırakılırken 28. Dönem Milletvekilleri yeni görevlerine başlarken AK Parti'de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.

YAYINLAMA
Google News
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.

Bunun ardından yeni yasama dönemi başladı, vekillerin yemin töreni 3 Haziran'da sona erdi.

AK Parti 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde 268 milletvekili çıkardı.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti'de başkanlık divanı üyelerinin belirlenmesi için yapılan kapalı grup toplantısı sonra erdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

Toplantının ardından AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.

TBMM Başkanvekili'nin Bekir Bozdağ olduğu açıklandı.

İdare Amirleri İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan, Katip üyeleri, Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya oldu.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara’da görüştü
Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara’da görüştü
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
ABD'den dikkat çeken NATO açıklaması! Türkiye ve İsveç görüşecek!
ABD'den dikkat çeken NATO açıklaması! Türkiye ve İsveç görüşecek!
Seçimlerin ardından
Seçimlerin ardından
Son Haberler
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, vatandaşlarla gerçekleştirdiği buluşmada konuştu
Çok Okunanlar
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya deprem bölgelerini ziyarete başladı, "Ankara'da ciğerimiz yandı" dedi
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, kurultayda aday olacak mı sorularını cevapladı
Kemal Kılıçdaroğlu istifa edecek mi, kurultayda aday olacak mı sorularını cevapladı
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Ryan Kent kimdir, nerelidir? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?
Ryan Kent kimdir, nerelidir? Ryan Kent hangi mevkide oynuyor?