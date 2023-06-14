AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.

Bunun ardından yeni yasama dönemi başladı, vekillerin yemin töreni 3 Haziran'da sona erdi.

AK Parti 28. Dönem Milletvekili seçimlerinde 268 milletvekili çıkardı.

Gizli oylama ile yapılan yeni Meclis başkanı seçiminin üçüncü turunda yeterli oy sayısına ulaşan AK Parti İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş, yeni TBMM Başkanı seçildi.

AK Parti'de başkanlık divanı üyelerinin belirlenmesi için yapılan kapalı grup toplantısı sonra erdi.

TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu

Toplantının ardından AK Parti Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlık Divanı üyeleri belirlendi.

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TBMM Başkanvekili'nin Bekir Bozdağ olduğu açıklandı.

İdare Amirleri İbrahim Eyüpoğlu, Alpay Özalan ve Hasan Turan, Katip üyeleri, Havva Söylemez, Kurtcan Çelebi, Rümeysa Kadak, Ali Biçer, Muhammed Adak ve Mahmut Atilla Kaya oldu.