Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya platformunda paylaştığı mesajda, Karaman'da mantar tüketimi sonucu zehirlenen bir genç kızın, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde gerçekleştirilen karaciğer nakli sayesinde tekrar hayata döndüğünü hatırlattı.

Bakan Koca, genç kızın annesi ve babasının da hastaneye yatırılarak tedavi edildiğini belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"Mantar zehirlenmelerinde her 100 hastadan 3'ü hayatını kaybediyor. Zehirlenmelerin bir kısmında böbrek ve karaciğer yetmezliğine yol açabilen ciddi durumlar oluşuyor. Dünya genelinde 6 binden fazla mantar türü var ve bunlardan en az 100'ünün hayatı tehlikeye sokan zehirli çeşitler olduğu biliniyor. Zehirlenme riskinden kaçınılması için doğada bulunan mantarların tüketiminden kaçınılması ve kültür mantarlarının tercih edilmesi gerekir. Hastalarımıza geçmiş olsun diyor, karaciğer naklini ve tedavileri başarıyla gerçekleştiren ekiplerimizi kutluyorum."

Haberin Devamı

Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Ankara’da görüştü

Katar Şeyhi milyarlarca euro ödeyerek takımı satın aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu

Giresun’da Çakrak Kilisesi restorasyonuna devam ediliyor

Trump seçim propagandalarına başladı! Derin devleti tamamen yok edeceğim!

Zonguldak’ta tefeci operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı