Zonguldak’ta tefeci operasyonu! 2 şüpheli gözaltına alındı

Zonguldak'ta "paravan" kod adlı operasyonla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si bu sabah saatlerinde emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü KOM Büro Amirliği ekiplerince "Paravan" kod adlı operasyonda 4 ayrı adrese baskın düzenlendi. Çok sayıda borç senedi, icra ve temlik belgeleri, çeke de el konuldu. Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin, yüklü miktarda çek ve senet imzalatarak icra yoluyla veya temlik ederek 1 milyon liraya yakın kazanç sağladığı tespit edildi. Şüphelilerden Ahmet D. ile Tevfik T. "Tefecilik" suçlamasıyla bu sabah saatlerinde Zonguldak Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerin işlemleri eşlerinin üzerinden yaptığı tespit edildi. Diğer 3 şüphelinin de emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi.

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