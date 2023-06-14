Muhalefetin içindeki fırtına: İstifa sesleri yükselirken televizyon çıkışlarına onay şartı

Muhalefet cephesindeki değişim ve istifa seslerinin ardından yeni bir karar alındı. Buna göre, milletvekilleri televizyon programlarına çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayını alacak.

YAYINLAMA
Google News
Muhalefetin içindeki fırtına: İstifa sesleri yükselirken televizyon çıkışlarına onay şartı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hala sonuçları sindirebilmiş değil. Muhalefet cephesinde değişim ve istifa çağrıları yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. kez zafer ilan etmesi, hem Millet İttifakı'nda hem de CHP içinde dengeyi altüst etti. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa taleplerine aldırmadan "görevimin başındayım" mesajı verdi. Muhalefette gerilimin yükseldiği bir ortamda, yeni kararlar alınarak gündem değiştirilmeye çalışılıyor.

Milletvekillerine Basın kısıtlaması getirildi

CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.

chp-yonetimind-96c3e574.jpg

Kısıtlamalardan öne çıkanlar

  • * Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.
  • * 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.
  • * Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.

Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladıMilli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı

Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?Hangi ilçeler il olacak? il olmaya aday ilçeler hangisi? 2023'te hangi ilçeler il olacak?

Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdiMeral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi

Gram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatlarıGram altın ne kadar? Çeyrek altın ne kadar? İşte 14 Haziran Çarşamba günü altın fiyatları

Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?Meteoroloji, açıkladı! Ülke geneli 14 Haziran Çarşamba hava durumu nasıl olacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Esnaf Kaçtı, kargalar kovaladı! Karga çetesi vatandaşlara böyle saldırdı!
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, asgari ücret hakkında neler söyledi?
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya geliyor, tarih açıklandı!
Son Haberler
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin ekonomi politikası hakkında değerlendirmelerde bulundu!
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
Uşak'ta Osmanlı Tarihi muhteşem gösteriyle ModaFest'te Canlandı, İşte o muhteşem görüntüler
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
AK Parti’de TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ oldu.
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
THY, "Türkiye'nin en değerli markası" liderliğini 5'inci kez korudu
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi
İstanbul'da kaçak botoks ilacı operasyonunda yüklğ miktarda kaçak ürün ele geçirildi
Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!
Dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı, 100 hastadan 3'ü ölüyor!
Çok Okunanlar
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
Kabine toplanıyor, Erdoğan kararları açıklayacak! İşte kabine gündemi
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
MİT'ten Kuzey Irak'ta operasyon, Fethi Sekin'in intikamı alındı!
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Meral Akşener partisindeki istifa çağrılarına çarpıcı bir cevap verdi
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Milli Savunma Bakanlığı Tel Rıfat ve Münbiç bölgelerinde yapılan operasyonla teröristlere darbe vurulduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da verdiği mesajlar Dünyada gündem oldu
Beslenme ve Diyet Uzmanından uyarı! Yaz beslenmesi nasıl olmalı?
Beslenme ve Diyet Uzmanından uyarı! Yaz beslenmesi nasıl olmalı?
Yorumlananlar
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Ünlü gazeteci Fatih Altaylı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ısrarla koltukta oturmasını sert sözlerle eleştirdi
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde hain mayına kurban giden şehidimiz Konya'da son yolculuğuna uğurlandı
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Türkiye'nin ilk kurulan uçak fabrikası milyonluk yatırımla yeniden hayat buluyor
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi
Fatih Erbakan katıldığı toplantıda Millet İttifakını eleştirdi