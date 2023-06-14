Muhalefetin içindeki fırtına: İstifa sesleri yükselirken televizyon çıkışlarına onay şartı

28 Mayıs Cumhurbaşkanlığı Seçimi sonrasında, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) hala sonuçları sindirebilmiş değil. Muhalefet cephesinde değişim ve istifa çağrıları yükselmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 17. kez zafer ilan etmesi, hem Millet İttifakı'nda hem de CHP içinde dengeyi altüst etti. Ancak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partili isimlerden ve seçmenlerden gelen istifa taleplerine aldırmadan "görevimin başındayım" mesajı verdi. Muhalefette gerilimin yükseldiği bir ortamda, yeni kararlar alınarak gündem değiştirilmeye çalışılıyor.

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Milletvekillerine Basın kısıtlaması getirildi

CHP yönetimi, milletvekillerine basın kısıtlamaları getirdi.

Alınan kararda, "Grup Yönetim Kurulu'nun 7 Haziran 2023 Çarşamba günü saat 12.00'de, Manisa Milletvekili ve Grup Başkanı Özgür Özel Başkanlığı'nda yapılan toplantısında; aşağıda yer alan hususların milletvekillerimize bildirilmesi ve bu konudaki uygulamaların titizlikle izlenmesine karar verilmiştir." denildi.

Kısıtlamalardan öne çıkanlar

* Televizyona çıkmadan önce grup başkanvekilinin onayı alınacak.

* 5-6 kişinin konuk olduğu programlara katılım sağlanmayacak.

* Yazılı, görsel ve sosyal medya açıklamalarından önce onay alınacak.

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