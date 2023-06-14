Giresun’da Çakrak Kilisesi restorasyonuna devam ediliyor

Giresun'un Alucra ilçesinde Şah Yolu olarak adlandırılan güzergahta tarihi kemer köprüsüyle ilgi gören ve halk arasında Çakrak Kilisesi olarak bilinen Kimisis Teodoku Kilisesi restorasyonu devam ediyor.

"ŞAH YOLU'NU TEKRAR ESKİ ÜNÜNE KAVUŞTURMAK İSTİYORUZ"

2021 yılında başlatılan restorasyon çalışmaları ile ilgili bilgi veren Giresun Valisi Enver Ünlü," Geçmiş yıllarda tarihi kilise için restorasyon projesi hazırlandı. Hazırlanan rölöve restitüsyon projeleri kapsamında içeriden çıkan malzemelerin orijinal yerlerine yerleştirilmesiyle restorasyonunun yapılarak bir an önce kilisenin ayağa kaldırılmasını amaçlıyoruz. Bu kilise ve hemen aşağısındaki kemer köprünün restorasyonuyla Şah Yolu'nu tekrar eski ününe kavuşturmak istiyoruz" dedi.

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"ASLINA UYGUN RESTORASYON ÇALIŞMASI YAPILMAKTADIR"

Giresun Üniversitesi Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım Bölüm Başkanı Prof. Dr. Gazanfer İltar ise "Giresun'daki Rum tebaanın yoğun yaşadığı köylerde kiliselerin inşasına izin verilmiştir. O zamanların en önemli ulaşım ağlarından Yağlıdere Vadisi, Karadeniz ile iç bölgeler arasındaki bağlantıyı sağlayan önemli bir güzergahtı. Çakrak köyü ise bu güzergahın en önemli derbendi konumundaydı. Bu nedenle bu çevrede üç köprü ve dört kilise inşa edilmiş ve bu ayakta kalan kiliselerden biridir. Kilisenin Girişin üzerindeki yuvarlak kemerli alınlığın bir kısmı günümüze ulaşmıştır. Bu cephenin üst bölümlerinde yer alan üç adet küçük boyutlu kareye yakın dikdörtgen pencere diğer cephelerdeki pencerelerle aynı form ve büyüklüktedir. Pencere söveleri sağlam olarak günümüze ulaşabilmiştir. Doğu cephesinde, yarım yuvarlak çıkıntılı üçlü apsis yer alır. Kilisenin örtüsü çökmüş olduğundan iç mekan kısmen hafriyatla dolmuş durumdadır. Narteks ve mahfil bölümü bulunmayan kilisenin bahçe duvarları kısmen ayaktadır ve aslına uygun bir resteorasyon çalışması yapılmaktadır" diye konuştu.

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Tarihi kemer köprünün, yolun batısındaki kiliseye ulaşımı sağladığını ifade eden İltar, "Köprünün yapım tarihi ve yaptıranı hakkında bilgi veren bir kitabesi veya dönem kaynağı mevcut değilse de biçimi, malzeme kullanımı benzeri özellikleri ile 19. yüzyılın ikinci yarısında inşa edildiği anlaşılmakta" diye konuştu.

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