Ünlü oyuncu Katıldığı ödül töreninde depremzedelerin oy seçimi ile ilgili çarpıcı sözler söyledi

Melek Mosso, Merve Dizdar, Yunus Günçe gibi ünlü isimlerin Türkiye hakkında karalayıcı ifadelerinden sonra bir ünlğ isim daha, katıldığı törende tepki toplayan açıklamalarda bulundu.

Depremzede vatandaşlara yüklendi

"ELLE Style Awards 2023 x M.A.C" isimli ödül töreninde konuşan Eda Ece törende depremzedeler hakkında: "Deprem bölgesine yaptığımız her şeyi onlar başkaları yapıyor sandı. Sandıktan onu anladık ama neyse." cümlelerini kullanan Eda Ece sosyal medyada büyük tepkiye maruz kaldı.

Tepkiler Çığ Gibi Büyüdü

Yardımlaşma adabını ayaklar altına alan, deprem bölgesine sadece kendilerinin yardım yaptığını zanneden karanlık zihniyetin dışavurumu olarak yorumlanan rezil tutumu ödül töreninde alayvari sözler ve kahkahalarla sürdüren Eda Ece büyük tepki topladı. İnternet haber platformları ve sosyal medyada geniş yankı bulan sözlerle ilgili savcılıklara suç duyurusu çağrıları yapıldı.

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Tepkilerin ardından savunmaya geçti

Ece, “Linççi tayfa sandık şakama da bozulmuş. Ben kendim, özgür bir birey olarak kendi özgürlüğümü savunup başkasının özgürlüğünü savunmayacak zekada biri değilim. İsteyen bardağa oy verir, isteyen tuzluğa oy verir, isteyen Ahmet’e verir, isteyen Mehmet’e verir. Buna ben bir şey diyemem. Özgürlük sadece bana değil, özgürlük herkese. İsteyen istediğine oy verir. Ben orada baştan sona mizahi bir dille ele aldım. Ayrıca Mustafa Kemal Atatürk’ün kurduğu bu güzel Türkiye Cumhuriyeti’ni ne kadar çok sevdiğimi saydığımı, ne kadar ülkeme yararlı bir şekilde tavır almaya çalıştığımı zaten beni tanıyan herkes biliyor.” dedi.

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Eda Ece, tören sonrasında otomobilden yaptığı diğer açıklamasında, Elle isimli dergiye kapak olduğu ay depremin olduğu, bu sebeple iş durdurduklarını söyledi.

Ece, şu savunmayı yaptı:

“Yılın Elle kızı ödülünü aldım. Ve ben Elle dergisinin Şubat kapağıydım. Şubat kapağıyla yılın Elle kızı oldum. Ve maalesef o, bütün felaketlerin olduğu aya geldi. O yüzden de takdim konuşmamda da, ödül alma sebeplerimde bir duyarlılık vardı. Çünkü biz 3 gün boyunca yalnız kalmış insanların acısını çektik ve iş durdurduk ve elimizden gelen her şeyi yaptık. Orada zaten çok travmalı şeyler yaşadık. Bunu hariç tutuyorum. Ben bir ödül konuşmasında niye depremin kelimesini geçireyim… Geçiriyorum çünkü Şubat ayı ‘Elle kızı’yım ben ve onunla ödül alıyorum yani. Buradna alaka çıktı yani yoksa ne alakası var. Yaptığım iyiliği de söylemem hiçbir şeyi de söylemem, espirimi de yaparım.”

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