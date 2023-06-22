Venezuela hava sahasına giren uçağı vurdu!

Venezuela ordusu, Meksika'dan kalkan bir uçağı hava sahasına giriş yaptıktan sonra düşman olarak algılayarak vurdu ve düşürdü.

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Venezuela hava sahasına giren uçağı vurdu!

Meksika'nın güneyindeki Cozumel şehrinden hareket eden bir uçak, Venezuela'nın açıklarındaki Hollanda'ya bağlı ada ülkesi Curaçao'ya gitmek üzereyken Venezuela Bolivarcı Ulusal Silahlı Kuvvetleri (FANB) tarafından "düşman" olarak görülerek havada vuruldu.

FANB'nin lideri General Domingo Larez Hernandez, uçağın Venezuela hava sahasına giriş yaptıktan sonra radarlardan kaybolduğunu ve kaçmak amacıyla konum vericisini ve telsizini kapattığını belirtti. Uçağın genellikle kaçakçıların iniş yaptığı Kolombiya sınırındaki düzlüklere doğru ilerlemesi üzerine düşürüldüğü açıklandı.

General Hernandez ayrıca, vurulan uçakta uyuşturucu ve silah kaçakçılarına ait kanıtlara ulaştıklarını söyledi. Ancak uçaktaki kişi sayısı, ölü ve yaralı sayısı hakkında bilgi verilmedi.

Venezuela, bu yıl içinde hava sahasına yasa dışı giren 34 uçağı düşürdü. 2012 yılından bu yana ise Venezuela'nın düşürdüğü uçak sayısı 357'ye ulaştı.

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