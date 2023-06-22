İnstagram'dan TikTok'u hatırlatan güncelleme! Kullanıma sunuldu!

Instagram CEO'su Adam Mosseri, yeni yayın kanalları özelliğini kullanarak paylaştığı bir gönderiyle platformun çok talep edilen video indirme özelliğini kullanıma sunduğunu duyurdu.

Mosseri, Reels'in yalnızca herkese açık hesaplardan indirilebileceğini ve herkese açık hesap sahiplerinin Reels'lerini indirme özelliğini devre dışı bırakma seçeneğine sahip olduğunu belirtti.

Bu özellik şu anda yalnızca ABD'deki mobil cihazlarda ve özel olmayan hesaplarda kullanılabilir.

İndirme işlemi için belirli bir Reel'in "Paylaş" simgesine dokunarak "İndir" seçeneğini seçebilirsiniz.

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Mosseri, indirilen Reels'in üzerinde filigran olup olmayacağı konusunda net bir açıklama yapmasa da, paylaşılan fotoğraf Instagram logosu ve hesap adını içeren videoların filigran taşıyacağını gösteriyor.

Meta'nın sosyal medya platformu, TikTok ve diğer kaynaklardan gelen videoların yüklenmesine izin veriyor, ancak 2021'den itibaren algoritma düzenlemeleri, rakip platformların filigranlı videolarının öne çıkarılmasını durdurdu.

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