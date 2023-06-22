Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı'na 4 yeni isim atandı. Bu isimler daha önce Mehmet Şimşek ile farklı görevlerde çalışmış isimlerden oluşuyor. İşte Türkiye ekonomisini yönetecek yeni isimler.

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Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, kabinenin ekonomi yönetimi şekillenmeye devam ediyor.

Hazine ve Maliye Bakanı olarak, piyasaların yakından tanıdığı ve reel ekonomi politikalarıyla bilinen Mehmet Şimşek görevlendirildi.

Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya getirildi.

Bu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri uyarınca yapıldı.

Mehmet Şimşekin eski mesai arkadaşları

Bakan yardımcıları Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in aynı dönemde birlikte mesai yaptığı eski çalışma arkadaşlarından oluştu.

İşte yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcıları;

Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Abdullah Erdem Cantimur

Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

İsmail İlhan Hatipoğlu

Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Osman Çelik

Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Zekeriya Kaya

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