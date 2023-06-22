Ekonomi de A takımı belli oldu! Yeni atamlar yapıldı!

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ardından, kabinenin ekonomi yönetimi şekillenmeye devam ediyor.
Hazine ve Maliye Bakanı olarak, piyasaların yakından tanıdığı ve reel ekonomi politikalarıyla bilinen Mehmet Şimşek görevlendirildi.
Bugün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bakan yardımcılıklarına ilişkin atamalar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Buna göre, Hazine ve Maliye Bakanlığı bakan yardımcılıklarına Abdullah Erdem Cantimur, İsmail İlhan Hatipoğlu, Osman Çelik ve Zekeriya Kaya getirildi.
Bu atamalar, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 2, 3 ve 4. maddeleri uyarınca yapıldı.
Mehmet Şimşekin eski mesai arkadaşları
Bakan yardımcıları Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek’in aynı dönemde birlikte mesai yaptığı eski çalışma arkadaşlarından oluştu.
İşte yeni atanan Hazine ve Maliye Bakanlığı yardımcıları;
Abdullah Erdem Cantimur
İsmail İlhan Hatipoğlu
Osman Çelik
Zekeriya Kaya
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