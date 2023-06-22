Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

Antalya'nın Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında girdiği bir çatışma sonucu yaralanarak, Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı sayfasında yaptığı paylaşım ile Pençe-Kilit Operasyonu esnasında hain terör saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın yaşam mücadelesini kaybderek şehit düştüğünü: "Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Alpay ARAS, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur.

Haberin Devamı

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." cümleleri ile duyurdu.

Şehidin cenazesinin yarın saat 11.00'de Aliefendi Merkez Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Şehidimiz var Alanya!



Kuzey Irak’ta hain teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan, Demirtaş Aliefendi Mahallesi’nden hemşehrimiz Uzman Çavuş Alpay Aras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim.



Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine… pic.twitter.com/4wwICt9nz0 Haberin Devamı June 22, 2023

Alanya Belediye Başkanı taziye mesajı paylaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acısını dile getirerek şunları söyledi:

"Şehidimiz var Alanya! Kuzey Irak’ta hain teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan, Demirtaş Aliefendi Mahallesi’nden hemşehrimiz Uzman Çavuş Alpay Aras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun…"

Korucu Mustafa Erdem'i şehit eden Mehmet Zeki İlmin isimli terörist yakalandı!

Şehit Fethi Sekin’in kardeşi Fikriye Sekin: "Polislerimizin, askerlerimizin ve kimlerin emeği varsa ellerinden, ayaklarından öpüyorum"

MKE Roket ve Patlayıcı Fabrikası'nda patlama meydana geldi! 5 işçi şehit oldu!

Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi!

İBB çalışanına terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası!

MSB:” Irak’ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde teröristlere ait çok sayıda mühimmatı ele geçirdi”