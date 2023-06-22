Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 15 Haziran 2023 tarihinde teröristler tarafından yapılan taciz atışında yaralanan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın tedavi gördüğü hastanede şehit olduğunu bildirdi.

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Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

Antalya'nın Alanya İlçesi Aliefendi Mahallesi'nden Uzman Çavuş Alpay Aras Pençe-Kilit Operasyonu kapsamında girdiği bir çatışma sonucu yaralanarak, Ankara'da tedavi altına alınmıştı.

Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

"Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz."

Milli Savunma Bakanlığı sayfasında yaptığı paylaşım ile Pençe-Kilit Operasyonu esnasında hain terör saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan Piyade Uzman Çavuş Alpay Aras'ın yaşam mücadelesini kaybderek şehit düştüğünü: "Pençe Operasyonu bölgesinde, 15 Haziran 2023 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen kahraman silah arkadaşımız P.Uzm. Çvş. Alpay ARAS, tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 22 Haziran 2023 tarihinde şehit olmuştur.

Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." cümleleri ile duyurdu.

Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

Şehidin cenazesinin yarın saat 11.00'de Aliefendi Merkez Mezarlığı’na defnedileceği öğrenildi.

Alanya Belediye Başkanı taziye mesajı paylaştı

Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada acısını dile getirerek şunları söyledi:

"Şehidimiz var Alanya! Kuzey Irak’ta hain teröristlerin saldırısı sonucu yaralanarak tedavi altına alınan, Demirtaş Aliefendi Mahallesi’nden hemşehrimiz Uzman Çavuş Alpay Aras’ın vefatını büyük bir üzüntüyle öğrendim. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin. Mekanı Cennet olsun…"

Alanya'ya şehit ateşi düştü! Pençe-Kilit operasyonu'nda yaralanmıştı!

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