Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi!

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK'lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi.

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Pençe-Kilit ve Zeytin Dalı bölgesinde teröristler etkisiz hale getirildi!

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Teröristler için ne Irak’ın ne de Suriye’nin kuzeyi güvenli! Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 2 PKK’lı, Zeytin Dalı bölgesinde ise 3 PKK/YPG'li terörist etkisiz hâle getirildi." denildi.

Açıklamada, terörü kaynağında kurutma yolundaki azim ve kararlılık vurgulandı.

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