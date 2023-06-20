İBB çalışanına terörden 7 yıl 6 ay hapis cezası!

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi çalışanı Ş.D.'ın yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, Duran'ın 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

İstanbul'da terör örgütü üyesi olduğu ve bir grup teröristle çekilmiş silahlı fotoğrafı bulunduğu iddiasıyla tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sosyal Hizmet Uzmanı Ş.D.'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ş.D. ve avukatları hazır bulundu.

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"Silaha karşı bir insanım"

Duruşmada esasa ilişkin mütalaaya karşı savunma yapan sanık Duran, "Hakkımdaki ihbardan sizlerin çalışmaları vesilesiyle haberim oldu. Kötü niyetli birinin davranışı olarak görüyorum. Hayatımın hiçbir döneminde ne silah ne de yasa dışı bir faaliyetim olmadı. Benim böyle fotoğraflarım, yaşam tarzım yoktur. Silaha karşı bir insanım. Fotoğrafların orijinallerine de hala erişemedim. Tanık olarak dinlenen kişiler de beni ilk kez gördüklerini söylediler.

Çalıştığım İBB'de gözaltına alındım. Hakkımda linç kampanyaları yürütüldü. Böyle bir süreç için kurban mı seçildim hala bilmiyorum, politikayı da sevmem. Hayatım boyunca gece gündüz demeden çalıştım iyi bir noktaya gelmek için. Politik çekişmeler uğruna bir insanın hayatının yerle bir edileceğini bizzat yaşayarak öğrenmiş oldum. Geçen hafta üniversite sınavına girdim, hala umudum var. Adil yargılanacağı düşünmüştüm ama tutuklu kaldığım süre bana hayal kırıklığı yaşattı. Ben hala ve hala adalete inanıyorum. Adalet talep ediyorum. Beraatımı ve tahliyemi istiyorum" ifadelerini kullandı. Sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını ve tahliyesini talep etti.

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7 yıl 6 ay hapis cezası

Alınan savunmaların ardından kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Duran'ı "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan neticeten 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ş.D.'ın "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 7 yıl 6 aydan 15 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Kaynak: İHA