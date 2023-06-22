Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!İşte yeni faiz kararı!

Merkez Bankası beklenen kararı açıkladı. Türkiye'de faiz oranları 2 yıl 3 ay sonra artış yaşadı. Merkez Bankası uzun süredir sabit tutulan %8.5 lik faiz oranını %15'e çıkarttı. Faiz 650Baz puan yükseltildi.

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Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!İşte yeni faiz kararı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında bir araya geldi. Toplantıda alınan kararlar piyasalar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15 seviyesine yükseltme kararı alındı.

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TCMB'nin basın duyurusunda faiz kararına ilişkin şu ifadelere yer verildi:

"Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 8,5'ten yüzde 15 düzeyine yükseltme kararı almıştır. Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede sağlanması, enflasyon beklentilerinin kontrol altına alınması ve fiyatlama davranışlarının düzeltilmesi amacıyla parasal sıkılaştırma sürecini başlatma kararı almıştır.

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Küresel ekonomide enflasyon düşüş eğilimine girmesine rağmen, hala uzun dönem ortalamalarının üzerinde seyretmektedir. Bu nedenle, merkez bankaları dünya genelinde enflasyonu düşürmek için tedbirler almaktadır.

Türkiye'de ise yakın dönem göstergeleri, enflasyonun ana eğiliminde yükseliş olduğunu göstermektedir. Bu durumda iç talepteki güçlü seyir, maliyet kaynaklı baskılar ve hizmet sektöründeki katılığın etkili olduğu belirtilmiştir. Kurul, ayrıca fiyatlama davranışlarında bozulmanın enflasyon üzerinde olumsuz bir etkiye neden olacağını öngörmektedir.

Kurul, politika faizini enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak şekilde belirleyecektir. Parasal sıkılaştırma, enflasyonda belirgin bir iyileşme sağlanana kadar gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasıyla birlikte para politikasının etkinliği artacak. Ancak, fiyat istikrarının sürdürülebilirliğini sağlamak amacıyla TCMB, cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edecektir.

Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi sadeleştirecek ve piyasa mekanizmalarının işleyişini güçlendirecek şekilde düzenlemeler yapacaktır. Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olarak gerçekleştirilecektir.

Kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir şekilde almaya devam eden TCMB, Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti'ni beş iş günü içinde yayımlayacaktır."

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