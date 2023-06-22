Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Hazine ve Maliye Bakanlığı Başkan Yarımcılığına atanan Abdullah Erdem Cantimur'un kim olduğu gündem oldu. İnsanlar, Abdullah Erdem Cantimur'un Bakan Yardımcısı olmasından sonra birçok arama gerçekleştirdi. İşte Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli? sorularının cevapları.

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Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdullah Erdem Cantimur, Simav doğumlu ve 1961 yılında dünyaya gelmiştir. Lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi Kütahya İdari Bilimler Yüksek Okulu'nda tamamlamıştır.

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdullah Erdem Cantimur, 1980 yılında Serbest Mali Müşavir olarak çalışmaya başlamıştır. Daha sonra Dumlupınar Üniversitesi Simav Meslek Yüksek Okulu'nda Öğretim Görevlisi olarak Gelir ve Harcama Üzerinden Alınan Vergiler, Mali Tablolar ve Analizi derslerini vermiştir. Aynı zamanda Kütahya Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası'nda dört dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış ve Yeminli Mali Müşavirlik görevini icra etmiştir.

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdullah Erdem Cantimur, Vergi ve Sosyal Güvenlik konularında çeşitli gazetelerde yazılar kaleme almıştır. AKPARTİ'nin Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmış ve 22. Dönem Kütahya Milletvekili seçilmiştir. TBMM Kamu İktisadi İşletmeleri Komisyonu Sözcüsü olarak görev yapmış ve KİT Komisyonunda Bağ-Kur, SSK, Emekli Sandığı, Yurtkur, İşkur, İşsizlik Sigortası Fonu, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu, Milli Piyango İdaresi gibi kurumların alt komisyon başkanlığını üstlenmiştir. Ayrıca AKPARTİ Genel Merkez Teşkilat Başkan Başdanışmanı ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneği Ankara Şube Başkanı olarak da görev yapmıştır.

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Abdullah Erdem Cantimur, AKPARTİ Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı olarak faaliyet gösterirken, 30 Mayıs 2012 tarihinde Maliye Bakan Yardımcısı olarak atanmıştır.

Sayın Abdullah Erdem Cantimur evlidir ve 4 çocuk sahibidir."

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