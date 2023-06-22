Konutlarda kira artış oranı belli oldu! Kira artışlarında üst sınır yüzde kaç oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "2 temmuz 2024’e kadar kira artış üst sınırı yüzde 25 olarak uygulanacak" dedi.

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Konutlarda kira artış oranı belli oldu! Kira artışlarında üst sınır yüzde kaç oldu?

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, kira düzenlemesi ve taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamanın detaylarını açıkladı.

Kira düzenlemesinin geçen yıl yapıldığını ve bir yıllık süresinin olduğunu hatırlatan Bakan Tunç, 1 Temmuz itibarıyla bu sürenin sona ereceğini belirtti.

Tunç, kira düzenlemesiyle ilgili taleplere göre yeni bir karar almanın gerekliliğini vurgulayarak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu düzenlemeyi dün partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda duyurduğunu ifade etti. "Geçen yılki süre 1 Temmuz tarihini kapsıyordu. 2 Temmuz 2023 itibarıyla, 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıllık süre boyunca konut kiralarında yüzde 25 üst sınırı geçmeyen bir kira artışı uygulanacak." şeklinde konuştu.

Adalet Bakanlığı olarak kira düzenlemesiyle ilgili teknik çalışmayı tamamladıklarını belirten Tunç, düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ele alınacağını ifade etti.

Bakan Tunç, bayramdan sonra bu konunun Meclis'in öncelikli gündem maddelerinden biri olacağını ve sunulacak torba kanunla düzenlemenin yasalaşacağını bildirdi.

Fahiş kira oranlarıyla ilgili olarak vatandaşlardan bazı şikayetlerin geldiğini ve bu konuda duyarsız kalmamak gerektiğini aktaran Tunç, Ticaret Bakanlığı'nın fahiş fiyatlarla mücadele için bazı önlemler aldığını belirtti. Yılmaz Tunç, daha önce fahiş fiyatlarla ilgili ceza düzenlemelerinin yapıldığını hatırlattı.

Kira anlaşmazlıklarında arabuluculuk sürecinin Eylül ayından itibaren dava şartı haline geleceğini açıklayan Adalet Bakanı Tunç, bu anlaşmazlıkların mahkemelere taşınmadan barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulacağını belirtti. Bakan Tunç, ev sahibi ve kiracı arasındaki anlaşmazlıkların derinleşmemesini hedeflediklerini ifade etti.

TAŞINMAZ SATIŞ SÖZLEŞMELERİ İLE İLGİLİ DÜZENLEME

Taşınmaz satış sözleşmelerinin noterliklerde yapılmasına yönelik uygulamaya ilişkin de açıklamalarda bulunan Tunç, bu konuda yasal düzenleme yapıldığını hatırlattı.

Yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirten Tunç, şöyle devam etti:

"4 Temmuz'dan itibaren noterlerimizde gayrimenkul satışı, taşınmaz satışı yapılabilecek. Bu önemli. Noterlerimiz, nöbetçi noter uygulamasıyla hafta sonunda da açık oluyorlar. Dolayısıyla taşınmaz satışı, tapu dairelerinde sadece hafta içi yapılabilirken şimdi noterlerde de bu imkan getirildiği için hafta sonlarında da taşınmaz satışı gerçekleşmiş olacak."

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