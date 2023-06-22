Gazetecilere manşeti Bayram Bekar verdi: Nisan’da ‘Bayram’ gelecek!

Geçtiğimiz hafta CHP Pendik ilçe örgütünde alınan seçim sonuçları nedeniyle ilçe yönetimindeki 11 yöneticinin istifası sonrası ilçe başkanlığı yönetimi düşmüş ve parti Merkez Yönetim Kurulu (MYK) ilçe başkanlığı görevine Pendik sevilen iş insanlarından Karadenizli Bayram Bekar getirmişti.

İLK İCRAATİ YEREL BASINLA BİR ARAYA GELMEK OLDU

Bayram Bekar bu atamadan saatler sonra Pendik’te ulusal ve yerel düzeyde yayın yapan gazetecilerle bir araya gelerek hem süreç hakkında bilgi verdi, hem de gazetecilerin sorularını cevapladı.

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“KONGREYE KADAR GÖREVLENDİRİLDİM”

Hiç beklemediği bir anda bir atama ile ilçe başkanlığını devir aldıklarını belirten Bekar, yoğun bir süreç içerisine girdiklerini dile getirdi.

Parti olarak yoğun bir kongre takvim süreci içerisinde olduklarını ifade eden Bekar, "İlçe başkanlığı olarak üye listelerini bildirdik. İtirazlar yarın bitiyor. Sonraki süreçte delege seçimleri var. Sonrasında olağan ilçe genel kurulumuz var. Şuan için 2,5 ay gibi bir süre görev yapacağım. Bu sebeple bazı sorularınıza net yanıtlar veremeybilirim. Kongre ile birlikte netleşecek tablodan sonra daha verimli görüş alışverişinde bulunabiliriz.” dedi.

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Gazetecilerin görev süresiyle alakalı sorusuna cevap veren Bekar, "18 asil, 18 yedekten oluşan bir yönetimimiz var. Görev süremizle ilgili herhangi bir bilgilendirme yapılmadı. Ağustos sonunda ne olur bilemiyorum. ” şeklinde konuştu.

“İŞTAHIM VE ÇALIŞMALARIM BELEDİYE BAŞKAN ADAYI OLMAKTI”

Siyasi kariyerinde gönlünde yatan görevin Pendik Belediye Başkanlığı olduğunu bir kez daha vurgulayan Bayram Bekar, Önümüzde bir yerel bir seçim var. Benim çalışmalarım, eğilimim ve iştahım yerel seçimlerde aday olmak üzerineydi. Fakat siyaset yaptığınız partide kurumsal bir kimlik var. Kurumsal ihtiyaçları var. O ihtiyaçlara göre size yapan görevlendirmeyi, aktif bir siyasetçiyseniz kabul etmiyorum demek gibi durum söz konusu olamaz. Benim yaşımda birisi görevlendirmeyi kabul etmemesi siyasete final yapması demektir. Partimizin beni görevlendirdiği her yerde görev yaparım.” dedi.

Toplantının sonunda katılımlarından dolayı gazetecilere teşekkür eden Bayram Bekar, gazetecilere son sözü “Nisan’da ‘Bayram’ gelecek!” oldu.

CHP PENDİK İLÇE YÖNETİMİNDE GÖREV DAĞILIMI DA ŞU ŞEKİLDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ:

Topltantı sonrası partideki a takımının görev dağılımı da belli olduğu aktarıldı.

İLÇE BAŞKANI Bayram Bekar,

SEKRETER Ülkü Bölükcü,

SAYMAN Ahmet Duran Palut,

EĞİTİM SEKRETERİ Özge Beğenmiş,

BİLİŞİM SORUMLUSU Uğur Şeker

ÖRGÜT VE ÖRGÜTLENMEDEN SORUMLU İLÇE BAŞKAN YARDIM CILARI:

Alaettin Hekim, İsmail Günay, Halit Alkan, Kenan Tosun, Serkan Akgül, Gökdeniz Ocakçı, Eray Demirgil, Sabri Sinan Özbay, Mertcan Berk, Emel Şen, Barış Petek, Oktay Keleş, Hanım Yavuz, Sercan Eryüz

Haber: Yusuf Saray