İsmail İlhan Hatipoğlu kimdir? nereli? İsmail İlhan Hatipoğlu kaç yaşında?

İsmail İlhan Hatipoğlu, Türk siyasetçi ve ekonomisttir. 20 Mayıs 2022 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

İsmail İlhan Hatipoğlu Kimdir, Kaç Yaşında ve Nereli?

İsmail İlhan Hatipoğlu, Türk siyasetçi ve maliye uzmanıdır. 1968 yılında Karaman'da doğmuştur. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde Maliye Bölümü'nden mezun olmuştur.

İsmail İlhan Hatipoğlu, kariyerine 1992 yılında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde Gelirler Kontrolörü olarak adım atmıştır. Gelirler Genel Müdürlüğü'ndeki başarılı performansıyla başkontrolör olarak görevine devam etmiştir. Hatipoğlu, 2003-2005 yılları arasında Gelirler Genel Müdürlüğü'nde daire başkanı, 2005-2007 yılları arasında Gelir İdaresi Daire Başkanı ve Gelirler Kontrolörleri Başkanı olarak görev yapmıştır. Ayrıca, 2007-2009 yılları arasında Gelir İdaresi Başkan Yardımcısı olarak görev almıştır.

Haberin Devamı

İsmail İlhan Hatipoğlu 2009-2016 yılları arasında Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürü olarak görev yapmış olan Hatipoğlu, maliye alanında büyük deneyim kazanmıştır. Bu sürecin ardından Maliye Bakanlığı Müsteşar Yardımcılığı görevine atanmıştır.

Son olarak, 2022 yılında Cumhurbaşkanı Atama Kararı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcısı olarak görevlendirilmiştir.

İsmail İlhan Hatipoğlu, maliye konusunda uzmanlaşmış bir isim olup, önemli görevlerde yer almıştır. Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndaki yeni görevine yüksek bilgi birikimi ve tecrübesiyle hazırlanmaktadır.

Haberin Devamı

Abdullah Erdem Cantimur kimdir? Kaç yaşında ve nereli?

Gazetecilere manşeti Bayram Bekar verdi: Nisan’da ‘Bayram’ gelecek!

Otoyolda fırlayan taş kaza yaptırdı! Can kaybı var!

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı!İşte yeni faiz kararı!

Urfalı gençler iki ayda otomobil tasarladı! İşte HOGG