Yumurtlama Günü Hesaplama! Son İki Adet Tarihine Göre Yumurtlama Hesaplama

Yumurtlama sürecinde, her ay bir yumurtalık folikülü olgunlaşır ve içindeki yumurta serbest bırakılır. Yumurtlama, hormonlardaki değişikliklerle tetiklenir ve genellikle adet döngüsünün ortasında meydana gelir. Olgunlaşan yumurta, fallop tüplerine doğru hareket eder ve burada döllenmeye hazır hale gelir. Peki yumurtlama günü nasıl hesaplanır? Son iki tarihine göre yumurtlama hesaplama nasıl olur? İşte detaylar...

Yumurtlama Günü Hesaplama Kadınlar İçin Önemlidir.

Yumurtlama günü, kadınlar için önemli bir hesaplama parametresidir. Menstrüel döngü boyunca bu dönemde yumurtalıkların bir yumurta hücresini serbest bıraktığı bilinmektedir. Bu bilgi, hamilelik planlaması veya doğal doğum kontrolü gibi konuları etkiler. Yumurtlama takip edilerek, çiftler doğru zamanda cinsel ilişkiye girerek gebelik şanslarını artırabilirler. Ayrıca, doğurganlık tedavileri gören kadınlar için de bu bilgi hayati önem taşır.

Yumurtlama Günü Hesaplama Nasıl Olur?

Yumurtlama gününü hesaplamanın birkaç yöntemi vardır. Kadınlar genellikle regl döngülerini takip ederek tahmini yumurtlama günlerini belirler. Bu durumda, regl döngüsünün ilk gününü (adetin başladığı gün) not alıp ortalama olarak 28 gün süren bir döngüyü hesaplayabilirler. Yumurtlama genellikle regl döngüsünün 14. gününde gerçekleşir. Örneğin, regl döngüsü 28 gün süren bir kadının yumurtlama günü, 28-14=14. günde olacaktır.

Son İki Adet Tarihine Göre Yumurtlama Hesaplama Nasıl Olur?

Son iki adet tarihine göre yumurtlama hesaplama, kadınlar arasında yaygın bir yöntemdir. Bu yöntem, adet döngüsünün düzenli olduğu varsayımına dayanır. İlk adet gününüzü ve ikinci adet gününüzü kaydederek işe başlayabilirsiniz. Adet döngünüzün ortalama süresini belirlemek için bu iki tarih arasındaki gün sayısını hesaplayın. Örneğin, eğer iki adet tarihi arasında 28 gün varsa, ortalama döngünüz 28 gün olarak kabul edilebilir.

Son adet tarihinden 14 gün geriye giderek tahmini yumurtlama gününüzü belirleyebilirsiniz. Bu, genellikle yumurtlama döngüsünün ortasına denk gelir. Örneğin, son adet tarihiniz 1 Ağustos ise, tahmini yumurtlama gününüz 15 Ağustos olacaktır. Yumurtlama takip etmek ve doğru hesaplama yapmak için doktorunuza danışmanız önemlidir. Ayrıca, doğurganlık belirteçlerini ve diğer yöntemleri kullanarak daha kesin sonuçlar elde edebilirsiniz.

Yumurtlama Adet Dönemi İçerisinde Kaçıncı Gün Olur? Yumurtlama Kaç Gün Sürer?

Yumurtlama kadında adet döneminin ortasındaki günlerde olur. Örneğin 28-29 günde bir adet gören bir kadında 14 veya 15. günde yumurtlama gerçekleşir. Eğer kadın daha seyrek adet görüyorsa yani 30-35 günde bir adet oluyorsa muhtemelen yumurtlama da daha geç olur. Geriye dönük olarak düşünülürse de yaklaşık olarak yumurtlama hep adet kanaması başlamadan 14 gün önce olur.

Eğer kadın 35 günden daha seyrek adet gördüğünü ifade ediyorsa bu kadının muhtemelen yumurtlama sorunu da vardır denilebilir.

Yumurtlama olayı ne kadar sürer? Yumurtlama uzun süren bir olay değildir, bir anda yumurtlama gerçekleşir ve yumurta hücresi oldukça kısa bir süre canlılığını ve döllenme yeteneğini korur. Yani ortalama olarak 24 saat yaşayabilir. Bazı kadınlar yumurtanın çatlama öncesindeki gerilmesini hissettikleri için yumurtlama zamanlarını da bilebilirler. Yumurta hücresi 24 saat yaşayabildiği için yumurtlama olduktan 1 gün içerisinde ilişki olursa gebelik gerçekleşebilir. Ancak yumurtlama olduktan 2-3 gün sonra ilişki ve spermle yumurta buluşması olursa gebelik olamaz çünkü yumurta hücresi o zamana kadar canlılığını kaybeder.

Erkeğin sperm hücresi ise yumurtaya oranla daha uzun ömürlüdür ve kadın vücudu içerisinde ortalama 3 gün kadar yaşar. Bu açıdan bakıldığında yumurtlama olmadan 2-3 gün önce cinsel ilişki olsa dahi sperm 3 gün yaşayabileceği için yumurtlama olduğunda yumurta hücresini dölleyebilir.

Bir Kadının Bir Ay İçerisinde Gebe Kalabileceği Gün Sayısı Nedir?

Bu açıdan bakıldığında örneğin ayın 5’inde yumurtlaması olan bir kadının ayın 2’si ve 6’sı arasındaki ilişkilerde gebelik olma şansı vardır. Yani gebelik ihtimali olan dönem en fazla 5 gün olmuş oluyor. Bu nedenle gebe kalmak isteyen çiftlere adetin ortasına rastlayan dönemde bir hafta boyunca ilişkiye girmelerini öneriyoruz. Cinsel ilişki en azından gün aşırı veya her gün de olabilir. Her gün ilişkiye girildiğinde sperm sayısında azalma olduğu ve bunun gebelik şansını azaltabileceği konusu bizce tartışmalıdır. Sperm sayısında hiçbir sorun olmayan olan erkeklerde her gün de ilişkiye girilebilir.