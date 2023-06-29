CHP'de profil tartışması sürüyor! Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopuyor!

CHP İstanbul İl Başkanı Kaftancıoğlu'nun "Kılıçdaroğlu olmasaydı İmamoğlu profilinde biri İBB Başkan Adayı olamazdı" sözlerine Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun'dan yanıt geldi.

YAYINLAMA
Google News
CHP'de profil tartışması sürüyor! Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' açıklamalarını parti içinde değil de kamuoyunda yapmasını eleştirmişti. Kaftancıoğlu, bu konuyla ilgili olarak, "Bu şekilde kamuoyuna mesaj vermek, belki o kişileri bir anlık popüler hale getirebilir. Ancak asıl soru şu: Siyaseti popülarite üzerinden mi yapacağız, yoksa CHP'nin örgütlü yapısını güçlendirerek ve değişimi buradan başlatarak mı ilerleyeceğiz?" şeklinde ifade etmişti. Parti içi konuları dışarıda konuşanların CHP'ye zarar verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun 'gitmeli, bırakmalı' şeklinde itibarsızlaştırıldığını da vurgulayan Kaftancıoğlu, bunun yanlış olduğunu savunmuştu.

EKREM İMAMOĞLU GİBİ BİR PROFİL!

Canan Kaftancıoğlu ayrıca, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı, benim gibi bir siyasi profili beğenirsiniz, beğenmezsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olamazdı. Aynı şekilde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmaması durumunda, büyük olasılıkla Ekrem İmamoğlu gibi bir profil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" şeklinde ifadeleri kullanmıştı.

MURAT ONGUN'DAN YANIT GELDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine cevap vererek bir gönderme yaptı.

Ongun, Twitter hesabından "Profil" başlığı altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört farklı fotoğrafını paylaştı ve tweette göz kırpan bir emoji kullandı. Bu şekilde Ongun, Kaftancıoğlu'nun sözlerine bir yanıt niteliğinde bir paylaşım gerçekleştirdi.

Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!

Biden gaf üstüne gaf yapıyor! Putin Irak'taki savaşı kaybediyor!Biden gaf üstüne gaf yapıyor! Putin Irak'taki savaşı kaybediyor!

Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!

Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!

Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!

Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul dikkat, valilik uyardı!Kurban Bayramı'nın ikinci günü hava durumu nasıl olacak? İstanbul dikkat, valilik uyardı!

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"
Çipras 5.kez yenildi, istifa etti! "Yeni bir döngü başlatmanın zamanı geldi!"
Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!
Türk ve İslam düşmanı Dilan Yeşilgöz'den başörtüsü yasağı! Tepkiler büyüyor!
Müjde! Devlet satılamayan kurbanları satın alacak! İşte fiyatlar!
Müjde! Devlet satılamayan kurbanları satın alacak! İşte fiyatlar!
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Son Haberler
Hadise'nin tatil pozu olay oldu! O fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı!
Hadise'nin tatil pozu olay oldu! O fotoğrafa yorum üstüne yorum yağdı!
CHP'de profil tartışması sürüyor! Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopuyor!
CHP'de profil tartışması sürüyor! Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopuyor!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Mani Nedir? Mani Örnekleri
Mani Nedir? Mani Örnekleri
Biden gaf üstüne gaf yapıyor! Putin Irak'taki savaşı kaybediyor!
Biden gaf üstüne gaf yapıyor! Putin Irak'taki savaşı kaybediyor!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Memur ve emeklinin gözü kulağı enflasyonda! Zam açıklaması için geri sayım başladı!
Çok Okunanlar
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Fransa'da sular durulmuyor! Macron'dan acil durum toplantısı!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Sefo, Melisa Döngel'i unutamıyor! Tarkan'lı gönderme!
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Fenerbahçe bir kez daha İsmail Kartal'a emanet! Resmi açıklama geldi!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Putin açıkladı! Rusya'da Kuran'a saygısızlık suçtur!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Pentagon'u köşeye sıkıştıran soru! Türk gazeteci sordu, cevap veremedi!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!
Dolar rekor üstüne rekor kırıyor! İşte yeni rekor!