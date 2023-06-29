CHP'de profil tartışması sürüyor! Kaftancıoğlu ve İmamoğlu arasında ipler kopuyor!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Sözcü gazetesine verdiği röportajda İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'değişim' açıklamalarını parti içinde değil de kamuoyunda yapmasını eleştirmişti. Kaftancıoğlu, bu konuyla ilgili olarak, "Bu şekilde kamuoyuna mesaj vermek, belki o kişileri bir anlık popüler hale getirebilir. Ancak asıl soru şu: Siyaseti popülarite üzerinden mi yapacağız, yoksa CHP'nin örgütlü yapısını güçlendirerek ve değişimi buradan başlatarak mı ilerleyeceğiz?" şeklinde ifade etmişti. Parti içi konuları dışarıda konuşanların CHP'ye zarar verdiğini ve Kılıçdaroğlu'nun 'gitmeli, bırakmalı' şeklinde itibarsızlaştırıldığını da vurgulayan Kaftancıoğlu, bunun yanlış olduğunu savunmuştu.

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EKREM İMAMOĞLU GİBİ BİR PROFİL!

Canan Kaftancıoğlu ayrıca, "Eğer Kemal Kılıçdaroğlu Genel Başkan olmasaydı, benim gibi bir siyasi profili beğenirsiniz, beğenmezsiniz Cumhuriyet Halk Partisi'nde olamazdı. Aynı şekilde, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Genel Başkan olmaması durumunda, büyük olasılıkla Ekrem İmamoğlu gibi bir profil İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olamazdı" şeklinde ifadeleri kullanmıştı.

MURAT ONGUN'DAN YANIT GELDİ!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı Murat Ongun, Canan Kaftancıoğlu'nun sözlerine cevap vererek bir gönderme yaptı.

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“Profil”den İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ? pic.twitter.com/PmdCy9fo2f — Murat Ongun (@Mrt_Ongun) June 28, 2023

Ongun, Twitter hesabından "Profil" başlığı altında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun dört farklı fotoğrafını paylaştı ve tweette göz kırpan bir emoji kullandı. Bu şekilde Ongun, Kaftancıoğlu'nun sözlerine bir yanıt niteliğinde bir paylaşım gerçekleştirdi.

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