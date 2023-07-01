Nesrin Cavadzade ile görüntüleri sosyal medyayı salladı! Bora Akkaş hamile eşinden özür diledi!

Nesrin Cavadzade'nin Uraz Kaygılaroğlu'nun doğum gününü kutlamak için paylaştığı video ortalığı karıştırdı. Bora Akkaş'ın, Cavadzade'nin göğsüne para sıkıştırdığı anlar çok konuşulunca başarılı isimden açıklama geldi.

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Nesrin Cavadzade ile görüntüleri sosyal medyayı salladı! Bora Akkaş hamile eşinden özür diledi!

Bora Akkaş, paylaşılan görüntüde kendisinin de olmasından dolayı bir açıklamada bulunarak 8 aylık hamile eşi Oben Alkan'dan özür diledi.

Akkaş yaptıpı açıklamada "Nesrin'in Uraz'ın doğum günü için hazırladığı postta yer alan geçen sene çekilmiş o video çok saçma ve talihsiz olmuş. Neden bu video bilmiyorum. Halim ve tavrımdan ya da videonun seçili bölümlerinden anlaşılmıyor olabilir ama bu aramızdaki bir şakaydı.

Yoksa Nesrin'e para takmak benim ne haddime. Videonun çekildiği tarih, oturduğumuz masa ve arkadaşlarımız ve bu olayın başında sonunda ne olduğu görünmediği için toplum tarafından hoş karşılanmayan her şeyi anlıyorum.Bunun eşimin doğumuna bu kadar yakın bir zamanda bir mesele haline gelmesinden derin mutsuzluk duyuyorum. Konu sadece Uraz'ın doğum günü olmalıydı.

Nesrin Cavadzade ile görüntüleri sosyal medyayı salladı! Bora Akkaş hamile eşinden özür diledi!

Görüntünün yarattığı bu kötü duygular için eşim Oben'den özür dilerim. Bu konu özelinde beni yargılayan insanlara da mutsuzluğumu belirtmek isterim" dedi.

Nesrin Cavadzade ile görüntüleri sosyal medyayı salladı! Bora Akkaş hamile eşinden özür diledi!

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