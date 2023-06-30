Yaprak dökümü oyuncusundan skandal açıklama! Kurban Bayramını hedef aldı!

Oyuncu ve yazar Başak Sayan'ın Kurban Bayramı'yla ilgili yaptığı paylaşım tartışmalara sebep oldu. Sayan, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda kurban ibadetine karşı çıktığını ifade etti ve "Kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın" şeklinde bir açıklama yaptı. Ayrıca, hayvan kesimiyle ilgili eleştirilerde bulundu ve bazı yanlış anlaşılmalar olduğunu düşündüğünü belirtti.

"Kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın"

Sayan, şu ifadeleri kullandı:

Kimsenin bayramını kutlamıyorum. Zira benim için hayvanlara zulmün bayramı olmaz. Adı bile kurban. Şaka gibi. Bunu yapanların vicdani sorunu vardır. Hiç kimsenin kurban bayramı kutlu olmasın.



Kurban kesmeyi İslam’ın şartı sananların yaşadığı ülke… Bazen ne işim var burada diyorum… İlk emri Oku olan dininin şartlarında hayvan katli olduğunu sanıyor. Dahası bunun emir olduğunu zannediyor. Haberin Devamı

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