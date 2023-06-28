Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin sessiz sedasız nişanlandı!

Güldür Güldür Şhow'un komik karakteri Mesut'u canlandıran Uğur Bilgin sessiz sedasız evlendi, eşiyle beraber olan nişan fotoğraflarını sosyal medya hesabından paylaştı Uğur bilgin'in rol arkadaşlarından yorum yağmuru geldi.

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Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin sessiz sedasız nişanlandı!

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, dünün tarihini attı.

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Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

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ROL ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişan pastasını keserken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "27.06.2023" notunu yazıp yüzük ve dua emojisi koydu. Uğur Bilgin'in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Bilgin'in paylaşımına Ecem Erkek, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

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