Güldür Güldür Show aktörlerinden Uğur Bilgin sessiz sedasız nişanlandı!

Uzun yıllardır Güldür Güldür Show'da yer alan başarılı oyuncu Uğur Bilgin, gözlerden uzak aşk yaşadığı sevgilisiyle nişanlandı. Nişan töreninden bir kareyi sosyal medya hesabından yayınlayan oyuncu, dünün tarihini attı.

Güldür Güldür Show'un başarılı oyuncularından Uğur Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda sessiz sedasız şekilde nişanlandığını duyurdu. Oyuncunun paylaşımına rol arkadaşlarından yorum yağdı.

ROL ARKADAŞLARINDAN YORUM YAĞDI

42 yaşındaki ünlü oyuncu, sevgilisiyle nişan pastasını keserken çektirdiği bir fotoğrafı yayınlayarak "27.06.2023" notunu yazıp yüzük ve dua emojisi koydu. Uğur Bilgin'in nişanlısının adını yazmaması da dikkat çekti. Bilgin'in paylaşımına Ecem Erkek, Doğa Rutkay Kamal, Ali Sunal, Onur Buldu, Aylin Kontente, Burak Altay, Rıza Kocaoğlu, Gonca Vuslateri, Sarp Apak ve Can Bonomo gibi birçok ünlü isimden tebrik yorumu geldi.

Haberin Devamı

Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

Yaz sezonunu açan Burcu Esmersoy İnstagramda cesur paylaşımlar yaptı

İşte Melisa Döngel'in estetik listesi

Şeyma Subaşı kocası Meedo'nun doğum gününü kutladı! Doğum günü pastası sosyal medyayı salladı!

Yakın zamanda Sedat Arpalık ile evlenen Melike Şahin evlilik yoluna nasıl girdiklerini açıkladı!

Burcu Esmersoy nasıl para kazandığı hakkında gündem olan açıklamalar yaptı!

Haberin Devamı

Ünlü şovmen yeni saç tarzı ile dikkatleri üzerine çekti