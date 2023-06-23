Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

Kızılcık Şerbeti dizisinin Nilay'ı Feyza Civelek'i konuk alan Defne Samyeli, kapanmanın insanı daha güzel ve hatta daha genç gösterdiğini söyledi.

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Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

Kızılcık Şerbeti dizisi, büyük bir izleyici kitlesi tarafından ilgiyle takip edilen bir dizi olmuştur. Dizide Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek, aynı zamanda senarist olan Melis Civelek'in kızıdır. Feyza Civelek, son olarak ünlü televizyon sunucusu Defne Samyeli'nin YouTube kanalında yayınlanan "Bir Sen Bir Ben" programına konuk oldu.

Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

"Kötüyü oynamak bana haz verdi"

Dizide başörtülü bir kadına hayat veren Civelek, rolüyle ilgili konuştu. Başarılı oyuncu, "Kötüyü oynamak bana haz verdi. Çünkü kendim olmayan bir rolü oynamak çok keyifli. Hep iyi insan olmak zorundayız ya dizide özgürüm" dedi.

"Tesettür konusuna gelmek isterim, 'Başörtüsü takmak hoşuma gitti' demişsin ne demek istediğini biraz açar mısın?" diye soran Samyeli'ye Civelek şu cevabı verdi:

"Tesettürlü olmak çok zormuş"

"Bir kere tesettürlü olmak çok zormuş. Çok keyif aldım çünkü hayatım boyunca deneyimleyemeyeceğim bir şeyi denedim. Kapalı bir kadını canlandırmak keyifliymiş.

Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

"Ben kapanmam"

Ama kadının güzelliği saçındadır. İlk zamanlar çok garipsemiştim. Tesettürlü olmayı artık sevmeye başladım. Artık yadırgamıyorum. Gerçek hayatımda kapanmak tercihim değil"

Civelek'in cevabından sonra kendi düşüncesini dile getiren Samyeli, kapalı kadınların genç gözükme konusunda avantajlı olduklarını söyledi. Başörtüsünün boyun çevresini kapattığı ve yüzü istenilen şekle soktuğundan bahseden Samyeli kapalı kadınların daha genç gösterdiklerini ifade etti.

Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!

"Dip boyası gelince dert etmiyorsun"

Başörtüsü takmanın faydalarını sıralayan Samyeli, "Bir tesettürlü arkadaşım bana söylemişti. Aslında kapanmanın insanı daha güzel ve daha genç gösterdiğine dair bir not. Çünkü yaşı ele veren konu önce boyun ve çene hattı gevşiyor.

Başörtüsü taktığın zaman onu kapatabiliyorsun, yüzüne istediğin şekli verebiliyorsun, başının formunu değiştirebiliyorsun, boyunu uzatabiliyorsun. Dip boyası gelince dert etmiyorsun." diye konuştu.

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