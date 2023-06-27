Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Konser vermek için Moskova'ya giden ve orada Wagner'in isyanı sonrası mahsur kalan Petek Dinçöz, ülkedeki durumu yorumlarken, olayları Türkiye'deki hain darbe girişimi 15 Temmuz'la kıyasladı.

YAYINLAMA
Google News
Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Ünlü sanatçı Dinçöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, bölgede internet erişiminin kesilmesi nedeniyle kimseye haber veremediklerini ifade etmişti. İstanbul'a döndükten sonra Rusya'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Dinçöz'ün Şaşkınlığı: "Oradayken şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm"

Sanatçı Dinçöz, Moskova'da yaşanan olayları anlatırken, olayların başladığı anda ülkemize dönme düşüncesinin nasıl geçtiğini dile getirdi. Darbe girişimine şahit olduğunda ülkesine geri dönme endişesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Panik ve Belirsizlik: "Uçaktan İndik, Askeri Araçlar ve Sokağa Çıkma Yasağı"

Dinçöz, Rusya'da olayların başlamasıyla birlikte yaşanan panik ve belirsizlik anlarını anlattı. Uçaktan inip yola çıktıklarında askeri araçlar ve askerler gördüklerini belirten sanatçı, başta film seti olduğunu düşündüklerini ancak daha sonra durumun ciddiyetini anladıklarını ifade etti. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle planlarının da sekteye uğradığını dile getirdi.

Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

15 Temmuz ve Rusya'daki Olaylar: "Benzerlikler ve Farklılıklar"

Dinçöz, yaşadığı deneyimi Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştırdı. Moskova'daki olayların ülkemizdeki darbe girişimi kadar büyük bir karmaşaya dönüşmediğini ifade eden sanatçı, olayların büyümemesi için müzakereler ve arabulucuların devreye girmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, kendi topraklarında yaşanan 15 Temmuz'un çok daha sancılı ve can kayıplarıyla sonuçlanan bir süreç olduğunu belirtti. Darbe girişiminin boyutu ne olursa olsun, darbenin darbe olduğunu ve ne büyük ne de küçük olmadığını dile getirdi.

Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki! 'Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil'!Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki! 'Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil'!

Fethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı! 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandıFethullah Gülen'in yeğeni tutuklandı! 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan yargılandı

İhlas suresi anlamı, i̇hlas suresinin fazileti, İhlas suresi türkçe yazılışıİhlas suresi anlamı, i̇hlas suresinin fazileti, İhlas suresi türkçe yazılışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajıCumhurbaşkanı Erdoğan’dan Kurban Bayramı mesajı

Kurban Bayramı’nda bu sağlık kurallarına dikkat edin Uzman doktor uyardı!Kurban Bayramı’nda bu sağlık kurallarına dikkat edin Uzman doktor uyardı!

Kemal Kılıçdaroğlu'na bir değişim çağrısı daha! Bu sefer yakınından geldi!Kemal Kılıçdaroğlu'na bir değişim çağrısı daha! Bu sefer yakınından geldi!

Geçim kaynağı 10 ineği elektrik akımına kapılarak telef olduGeçim kaynağı 10 ineği elektrik akımına kapılarak telef oldu

Milli tekvandocularımızdan büyük başarı! 2 Altın Madalya!Milli tekvandocularımızdan büyük başarı! 2 Altın Madalya!

Bayram öncesi hava nasıl olacak! Ülke geneli 27 Haziran Salı hava durumu nasıl olacak?Bayram öncesi hava nasıl olacak! Ülke geneli 27 Haziran Salı hava durumu nasıl olacak?

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Süper minisiyle poz veren Ebru Polat kendini sansürledi!
Süper minisiyle poz veren Ebru Polat kendini sansürledi!
Afra Saraçoğlu'nun mayolu pozları görenleri büyüledi! İşte o pozlar
Afra Saraçoğlu'nun mayolu pozları görenleri büyüledi! İşte o pozlar
Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun tatilde! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraf!
Tolgahan Sayışman, Kyle Walker, İsmail Filiz ve Cenk Tosun tatilde! İşte sosyal medyayı sallayan fotoğraf!
Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor
Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor
Son Haberler
Mevsimler kaydı! Sıcak gecikti, verim düştü!
Mevsimler kaydı! Sıcak gecikti, verim düştü!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
Jandarma teröristlerin inlerine girdi! Temizlik yapıldı!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
İstanbul'un ortasındaki yayla görenleri hayrete düşürdü!
Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç dil biliyor? Mustafa Masatlı'nın biyografisi
Mustafa Masatlı kimdir, nereli, kaç yaşında, kaç dil biliyor? Mustafa Masatlı'nın biyografisi
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tanınmaz halde! 60 kilo birden verdi: Görenler 'bu kimdi' diyor!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tanınmaz halde! 60 kilo birden verdi: Görenler 'bu kimdi' diyor!
Çok Okunanlar
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
Fatih Portakal'dan canlı yayında skandal hareket! Ekip arkadaşını azarladı!
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
27 Haziran Salı günü güncel altın fiyatları ne kadar oldu? Gram altın ve çeyrek altın ne kadar?
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Şehrin göbeğinde bıçakla ortalığı birbirine kattı!
Uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı! Kritik halkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Uyuşturucu karteli Türkiye'de yakalandı! Kritik halkasına ilişkin detaylar ortaya çıktı!
Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi
Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi
Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!
Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!