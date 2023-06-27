Petek Dinçöz Rusya'daki isyanı anlattı Sahnede yakalanmış!

Ünlü sanatçı Dinçöz, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada sağlık durumlarının iyi olduğunu belirterek, bölgede internet erişiminin kesilmesi nedeniyle kimseye haber veremediklerini ifade etmişti. İstanbul'a döndükten sonra Rusya'daki darbe girişimi sırasında yaşadıklarını anlattı.

Dinçöz'ün Şaşkınlığı: "Oradayken şimdi ülkeme nasıl döneceğim diye düşündüm"

Sanatçı Dinçöz, Moskova'da yaşanan olayları anlatırken, olayların başladığı anda ülkemize dönme düşüncesinin nasıl geçtiğini dile getirdi. Darbe girişimine şahit olduğunda ülkesine geri dönme endişesiyle karşı karşıya kaldığını ifade etti.

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Panik ve Belirsizlik: "Uçaktan İndik, Askeri Araçlar ve Sokağa Çıkma Yasağı"

Dinçöz, Rusya'da olayların başlamasıyla birlikte yaşanan panik ve belirsizlik anlarını anlattı. Uçaktan inip yola çıktıklarında askeri araçlar ve askerler gördüklerini belirten sanatçı, başta film seti olduğunu düşündüklerini ancak daha sonra durumun ciddiyetini anladıklarını ifade etti. Ayrıca, sokağa çıkma yasağı ilan edilmesiyle planlarının da sekteye uğradığını dile getirdi.

15 Temmuz ve Rusya'daki Olaylar: "Benzerlikler ve Farklılıklar"

Dinçöz, yaşadığı deneyimi Türkiye'deki 15 Temmuz darbe girişimiyle karşılaştırdı. Moskova'daki olayların ülkemizdeki darbe girişimi kadar büyük bir karmaşaya dönüşmediğini ifade eden sanatçı, olayların büyümemesi için müzakereler ve arabulucuların devreye girmesinin önemini vurguladı. Ayrıca, kendi topraklarında yaşanan 15 Temmuz'un çok daha sancılı ve can kayıplarıyla sonuçlanan bir süreç olduğunu belirtti. Darbe girişiminin boyutu ne olursa olsun, darbenin darbe olduğunu ve ne büyük ne de küçük olmadığını dile getirdi.

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