Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki! 'Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil'!

Geçtiğimiz günlerde Tele1 Yayın Yönetmeni Merdan Yanardağ'ın terörist başı Abdullah Öcalan'ı savunan açıklamalarından sonra birçok mecradan sert tepkiler yükseldi. İletişim Bakanı Fahrettin Altun'da sosyal medya hesabından Merdan Yanardağ'ın açıklamalrına sert tepki ile karşılık verdi.

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Fahrettin Altun'dan Merdan Yanardağ'a tepki! 'Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak gazetecilik değil'!

Son zamanlarda Tele1'in yayın yönetmeni olarak bilinen Merdan Yanardağ'ın canlı yayında yaptığı açıklamalar büyük tepkilere neden oldu. Yanardağ, terör örgütü lideri Abdullah Öcalan hakkında olumlu ifadeler kullanarak tartışmalı bir söylemde bulundu.

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Yayında, 25 yıldır cezaevinde olan ve bebek katili olarak bilinen Abdullah Öcalan için, "70 yaşını geçmiş bir Abdullah Öcalan, 25 yıldır kesintisiz bir şekilde hapiste. Türkiye'de en uzun süre yatan siyasi mahkum olarak dikkat çekiyor. Eğer normal infaz yasaları geçerli olsa, serbest bırakılması gerektiğini düşünüyorum." şeklinde açıklamalarda bulundu.

Fahrettin Altun'dan açıklama

Merdan Yanardağ'ın terörist başı Öcalan hakkındaki açıklamalarına Fahrettin "Altun Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir." cümleleri ile karşılık veren bir paylaşım yaptı.

"İletişim bir insan hakkıdır. Tartışmaya kapalıdır. İfade özgürlüğü de vazgeçilmezimizdir.
Bu haklar, bir müdahale olmaksızın bilgi ve fikirleri arama, alma ve yayma özgürlüğünü içerir.

İfade ve düşünce özgürlüğü, terör örgütlerinin propagandasını yapmayı, teröristlere övgüler dizmeyi de içermez, içeremez. Bu insana, topluma, devlete ve insanlığa düşmanlığın ta kendisidir.

Terör örgütünün menşei, teröristin kimliği, eylemlerinin niteliği ve hedefi ne olursa olsun terör, ortak düşmanımızdır. Yapılması gereken bu ortak düşmana karşı birlik ve beraberlik içinde mücadele vermek, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın terörü kaynağında kurutma stratejisine destek olmaktır.

Ortak düşmanı meşrulaştırmaya çalışmak, gazetecilik değil, terör koalisyonuna hizmet etmektir.

Özgürlüğü bir maske olarak kullanarak terörün amaçlarına katkı sağlamak, insanlığa ihanet etmektir.

Düşünceyi zehir ile harmanlayarak sunmak örgütlü kötülüktür. Örgütlü kötülüğü savunmak ve terörizm lehine toplum mühendisliği yapana omuz vermek suça ortak olmaktır.

İnsan haklarının temelini yaşam hakkı oluşturmaktadır. Bir başka deyişle, yaşam hakkı en temel haktır. Bu temel hakkı hedef alan kim varsa karşısındayız, hak ve adaletin yanındayız."

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Sosyal medya paylaşımı

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