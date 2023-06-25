Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Serdar Ortaç ile 5 yıl süren evliliklerinin ardından tek celsede boşanan Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından mutlu bir haber paylaştı. İrlandalı model, yeni bir evlilik yapacağını duyurarak hayranlarını sevindirdi.

YAYINLAMA
Google News
Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

2019 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile dünyaevine giren ve 5 yıl süren evliliklerinin ardından tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Mimar Fergus Hennessy'den Gelen Evlilik Teklifiyle Chloe Loughnan Mutluluğunu Paylaştı

Bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy, Chloe Loughnan'a romantik bir evlilik teklifi yaparak onu mutlu etti. Loughnan, Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka aldığı bilinmesine rağmen, Hennessy'nin teklifine "evet" cevabını verdi.

Bu evlilik teklifi, Chloe Loughnan'ın geçmişte yaşadığı ilişkiyi geride bırakarak yeni bir başlangıca adım atmasını simgeliyor. Hennessy ile olan birlikteliği, Loughnan için umut dolu bir geleceğin habercisi olarak görülüyor

Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Sosyal medyadan evet cevabını paylaştı

Ünlü İrlandalı model Chloe Loughnan, sevgilisi Fergus Hennessy ile sahil kenarında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evlilik haberi verdi. Loughnan, fotoğrafta yüzüğünü göstererek "Evet" cevabını duyurdu..

Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

Sosyal medya paylaşımını birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi

Modelin paylaşımına Aylin Coşkun, Ece Gürsel, Dilşat Erdil, Wilma Elles ve Sevim Emre gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Mert Ramazan Demir ve Afra Saraçoğlu'nun denizdeki çok özel görüntüleri ortaya çıktı! İşte o görüntüler!
Özkan Uğur sevenlerini üzdü! Yoğun bakımdaydı! doktorundan açıklama geldi!
Özkan Uğur sevenlerini üzdü! Yoğun bakımdaydı! doktorundan açıklama geldi!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Nusret, Newyork'un en kötü restoranı iddialarına cevap verdi! Mekanı kapatma sebebini açıkladı!
Son Haberler
Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor
Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor
Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!
Vladimir Putin'den isyan sonrası ilk açıklama Öncelik Ukrayna!
Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!
Araç sahipleri dikkat Zam geliyor!
Yol Hipnozu nedir ve nasıl Oluşur? Yol Hipnozu Belirtileri nelerdir?
Yol Hipnozu nedir ve nasıl Oluşur? Yol Hipnozu Belirtileri nelerdir?
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Defne Samyeli'den başörtü açıklaması Kapalı kadınlar daha genç görünüyor!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tanınmaz halde! 60 kilo birden verdi: Görenler 'bu kimdi' diyor!
Ünlü oyuncu Yeşim Ceren Bozoğlu tanınmaz halde! 60 kilo birden verdi: Görenler 'bu kimdi' diyor!
Çok Okunanlar
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Rusya'da 1 gün süren isyan Geriye kalan görüntüler!
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
Yaş bitmiş iş bitmemiş, 82 yaşındaki çete lideri, bastonuyla adliyeye sevk edildi
İsrail'de binlerce vatandaş sokaklara döküldü Netenyahu karşıtları birleşti!
İsrail'de binlerce vatandaş sokaklara döküldü Netenyahu karşıtları birleşti!
Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!
Wagner geri çekilme kararı aldı Rusya ile anlaştılar!
Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi
Yalı Çapkını resmen para basıyor! Bölüm başına verilen ücret dudak uçuklattı: Böylesi görülmedi
Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!
Beyazıt Öztürk Beyaz show ekranlara geri dönüyor! Peki hangi kanalda ne zaman yayınlanacak! İşte detaylar!
Yorumlananlar
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Faiz kararı sonrası Mehmet Şimşek'ten ilk açıklama! "İstikrar, güven, sürdürülebilirlik!"
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Evinizde varsa hemen çöpe atın! Her yemeğe koyuluyor: Bağışıklık sistemini mahvediyor
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!
Bayram müjdesi! Kamu İşçilerinin ikramiyeleri hesaplara yatmaya başladı!