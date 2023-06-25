Serdar Ortaç 700 bin liralık nafakadan kurtuluyor

2019 yılında ünlü şarkıcı Serdar Ortaç ile dünyaevine giren ve 5 yıl süren evliliklerinin ardından tek celsede boşanan İrlandalı model Chloe Loughnan, hayatında yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Mimar Fergus Hennessy'den Gelen Evlilik Teklifiyle Chloe Loughnan Mutluluğunu Paylaştı

Bir süredir birlikte olduğu mimar Fergus Hennessy, Chloe Loughnan'a romantik bir evlilik teklifi yaparak onu mutlu etti. Loughnan, Serdar Ortaç'tan 700 bin lira nafaka aldığı bilinmesine rağmen, Hennessy'nin teklifine "evet" cevabını verdi.

Haberin Devamı

Bu evlilik teklifi, Chloe Loughnan'ın geçmişte yaşadığı ilişkiyi geride bırakarak yeni bir başlangıca adım atmasını simgeliyor. Hennessy ile olan birlikteliği, Loughnan için umut dolu bir geleceğin habercisi olarak görülüyor

Sosyal medyadan evet cevabını paylaştı

Ünlü İrlandalı model Chloe Loughnan, sevgilisi Fergus Hennessy ile sahil kenarında çektirdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşarak evlilik haberi verdi. Loughnan, fotoğrafta yüzüğünü göstererek "Evet" cevabını duyurdu..

Sosyal medya paylaşımını birçok ünlü isimden tebrik mesajı geldi

Modelin paylaşımına Aylin Coşkun, Ece Gürsel, Dilşat Erdil, Wilma Elles ve Sevim Emre gibi isimlerden tebrik yorumu geldi.