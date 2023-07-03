Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

Şarkıcı Simge Sağın, Alaçatı konserinde 'Harcandıkça' isimli şarkısının hikayesini anlattı.

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Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

Tatili sahnede geçiren ünlü şarkıcı Simge Sağın, bayramın son gününde de konser verdi. Sağın, en son Alaçatı'da sahneye çıktı.

Simge, hem kendi şarkılarını hem de arabesk parçaları seslendirdi.

Ünlü şarkıcı, 'Harcandıkça' adlı çalışmasını söylemeden önce konuklara bir soru sordu.

Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

O YÜZDEN YAZDIM

Sağın, "Merak ediyorum, aranızda harcanan kaç kişi var? Ben hem harcadım hem de harcandım. O yüzden bu şarkıyı yazdım." dedi.

Simge Sağın o şarkının hikayesini anlattı! Hem harcadım hem harcandım!

Sahnede aşk hayatının kısa bir özetini geçen ünlü şarkı, dinleyicilerinden destek alkışı aldı.

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