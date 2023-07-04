Aslı Enver'den müjdeli haber geldi! İşte Elay bebek!

Başarılı oyuncu Aslı Enver, 'Kavak Yelleri', 'Suskunlar' ve 'İstanbullu Gelin' dizileriyle geniş kitlelere tanınmıştır. Kasım ayında iş insanı Berkin Gökbudak ile evlenen Enver, nikah sonrası hamile olduğunu duyurarak sevinçlerini paylaşmıştı. Aslı Enver güzel haberi sevenleri ile paylaştı. Çift bir kız bebek sahibi oldu. Enver'in hayranları ve sevenleri bu mutlu haberi heyecanla karşılamaktadır.

Elay bebek dünyaya geldi

Geçtiğimiz gece, Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çifti kızlarına kavuştu. İkinci kez anne baba olan çift, bebeklerine Elay adını verdi. Mutlu haberi duyan sevenleri, çifti tebrik etmek için sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulundu.

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Aslı Enver'in doğum süreci İstanbul'da özel bir hastanede gerçekleşti ve anne ile bebeğinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Enver, hamilelik süreci boyunca bebek heyecanını sevenleriyle paylaşmış ve büyük bir mutluluk yaşadığını dile getirmişti.

Hayranları, Elay bebeğin doğumuyla birlikte Aslı Enver ve Berkin Gökbudak çiftini tebrik ederek, yeni ailelerine sağlık, mutluluk ve sevgi dolu bir gelecek diledi.

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