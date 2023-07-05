Acun Ilıcalı bir kez daha nikah masasına oturuyor! Ayça Çağla Altunkaya ile evlilik iddiası!

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, yakın zaman önce sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'nın doğum günü için beklenmedik bir parti düzenledi.

İddialara göre, ünlü televizyoncu sevgilisi Ayça Çağla Altunkaya'ya evlilik teklif etti ve Altunkaya'nın bu teklifi kabul etmesiyle çift, sevinç dolu bir kutlama gerçekleştirdi.

DÖRDÜNCÜ KEZ DAMAT!

Ayça Çağla Altunkaya ile bu yaz evleneceği konuşulan Acun Ilıcalı, dördüncü kez nikah masasına oturcak.

Acun Ilıcalı'nın sevgilisinin doğum gününü kutladığı paylaşımda Ayça Çağla Altunkaya'nın parmağındaki yüzük dikkat çekti.

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Ayça Çağla Altunkaya bu sene 24.yaşına girdi. Acun Ilıcalı sevgilisinin doğum günü kutlamalarından kareler paylaştı.

KULAĞINA SÖYLEDİM!

Acun Ilıcalı, sevgilisiyle çekilen karelerini sosyal medya hesabından şu notla paylaştı: “Duygularımı bugün kulağına söyledim, herkes duymasın. Doğum günün kutlu olsun, her günümüz böyle mutlu olsun.”

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